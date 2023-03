Paran antenas

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se encuentran bastante molestos por un video que circula en redes sociales, relacionado con un Juez de lo Familiar en Mexicali, donde éste aparece “combebiendo” alegremente con algunos abogados de la localidad. La convivencia no tendría nada de malo por parte del juzgador del Tercero de lo Familiar, si no fuera porque sus acompañantes eran abogados del despacho del ex rector de la UABC, despacho que tiene varios asuntos en ese Juzgado relacionados presuntamente con violencia vicaria.

Los togados que han visto las publicaciones ya han empezado a solicitar más información para ver si hay algún posible tráfico de influencias entre el juzgador y el despacho de abogados, puesto que no se ha excusado de conocer los asuntos a pesar de la relación amistosa existente. En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que, incluso, hay intención de algunos togados para sacar al juez del Tercero de lo Familiar para mandarlo a otro en el municipio de San Felipe, pero eso está en veremos.

Mientras tanto el Consejo de la Judicatura tampoco ha hecho nada respecto a esta situación.

Y es que en estos tiempos en los que el presidente enfila sus ataques contra el Poder Judicial de la Federación al tildar a Jueces, Magistrados y Ministros como “corruptazos”, lo mejor es tomar acciones concretas para evitar que el “pueblo bueno y sabio” crea que no se hace nada para evitar posibles irregularidades en el Poder Judicial de Baja California.

Apagado

El que dicen que tuvo arranque de caballo pura sangre, pero en los últimos días se ha visto medio apagado, es el general flamante secretario de Seguridad Pública del Estado.

entró en funciones apenas el pasado 1 de enero, cuando relevó en el cargo al también general cuyo paso por la dependencia estatal prácticamente fue sin pena ni gloria, y quizá con más pena que gloria.

De quien según su currículum es una “chucha cuerera” en aspectos de seguridad nacional, parece que aún nadie lo conoce en Baja California y los resultados no son los que se esperaban, al menos durante sus dos primeros meses al mando de una de las áreas gubernamentales más delicadas.

Si bien ha tenido algunos operativos exitosos, la situación en la entidad no está como para andar de fiesta.

“Guardias” de tránsito

La masacre registrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde militares asesinaron a balazos a cinco jóvenes desarmados y lesionaron a otro, mientras uno quedó ileso, ha puesto en la mira las acciones de los soldados metidos a ejercer labores de policía.

Como ha trascendido a medida que avanzan las investigaciones de esa terrible masacre, los militares, quienes están entrenados para matar el enemigo, abrieron fuego contra el vehículo de los muchachos simplemente porque les pareció sospechoso y escucharon “un estruendo”. Preparados para matar, los soldados simple y sencillamente actuaron como los entrenaron: Apretar el gatillo.

Pero no solo debe vigilarse la actuación del Ejército, sino también de la Guardia Nacional, porque también son militares solo que con otro uniforme.

Por cierto, hay casos en Mexicali donde guardias nacionales dentro de la ciudad han detenido a automovilistas por cometer infracciones de tránsito, actividad que corresponde a las autoridades municipales, cuando el argumento oficial es que su función es combatir al crimen organizado.

En una de esas “paradas de tránsito” mal hechas, puede desatarse la siguiente masacre.