Panameño lanza como M. Rivera

-o-o-o-o

La Pregunta de la Semana…: El 16 de diciembre de 1920, hace hoy 101 años, las Grandes Ligas, con 16 equipos, anunciaron que utilizaban, en promedio 30 mil pelotas por temporada. Ahora, con 30 equipos y usando solo bolas muy blancas, ¿a cuanto llega esa cifra?

La respuesta….: A 120 por juego, 291 mil 600 pelotas en la temporada. Y, si se agrega la postemporada, la cifra sube a 300 mil.

Prospecto de Panamá.- Los Indios tienen en las menores a un lanzador panameño que podría ser un nuevo Mariano Rivera. Su nombre, Daniel Espino, de 20 años, apenas en su segundo año de profesional. Lo preparan como abridor, pero a la pregunta, si prefería ser cerrador, como Mariano, respondió…: “Lo que quiero es lanzar en las Mayores. No importa la especialidad”. Daniel tira la recta entre 96 y 99 millas, dejó strikeouts a 34 bateadores en 23.2 innings, y este año fue declarado El Mejor Pelotero en las Menores de su organización…

Quinteto de cuatro.- “5Plus Voices”, como dice su nombre, debería ser un quinteto, pero no, en realidad es un cuarteto. Un extraordinario cuarteto, pero formado en homenaje al quinteto “Contrapunto”, a los 60 años de aquella triunfal fundación.

Los integrantes de “5Plus Voices” son los venezolanos, Eduardo Calcaño, director y tenor; Alonzo Sanoja, barítono y cuatrista; Silvia Toaldo, soprano; y Liliana González, mezzosoprno. Entre ovaciones y vítores fueron presentados en el “Miami Beach Woman´s Club”, donde deleitaron a la multitud con obras como Amalia Rosa, Los Hijos de la Noche, María Tolete, El Gabán y 10 más… -o-o-o-o“A mí no me grites así, mamá. Recuerda que no estás hablando con papá”… Pepito.-o-o-o-o-o-oEl dinero no es la vida.- Max Scherzer no está feliz con su destino, aún cuando firmó con los Mets, para tres años, a partir de 2022, por 130 millones de dólares. Eso es un record de todos los tiempos, de 43 millones 333 mil 333 dólares por temporada. Pero ahora protesta contra los Dodgers, recalcando que lo utilizaron muy mal en la rotación, y por eso no pudieron ganarle el playoffs a los Bravos, quienes los despacharon en seis fechas. Dice que tiró para home menos de lo debido… ¡Vedetismo crónico!... -o-o-o“Feliz el pato, porque no es infiel aún cuando anda con dos patas”… Róbinson Blanco.Gracias

a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.