Pagan justos...

Las fricciones no paran entre el Ayuntamiento de Rosarito y la Cruz Roja en esta localidad por el servicio que esta última ofrece y que acumula un altero de quejas, pues desde que empezó la pandemia, la Benemérita Institución optó por no hacer traslados a quienes presumen, pudieran presentar síntomas de Covid-19.

Si bien, el directivo de Cruz Roja, Conrado Hernández Tovalín, ha dicho en reiteradas ocasiones que se tomó esa decisión para proteger a su personal y que hubiera el suficiente para atender otras emergencias, lo cierto es que varios ciudadanos se han tenido que quedar esperando una ambulancia que nunca llega, sobre todo en la Zona de Primo Tapia, donde existe un puesto de socorro, pero que no está abierto, más que para que se estacione una ambulancia, que en ocasiones resulta insuficiente.

Algunos malpensados, porque los hay, aseguran que el origen del problema tiene tintes políticos, pues resulta que el hermano del directivo de Cruz Roja, Javier Hernández, dirigente en la localidad del partido Movimiento Ciudadano, ha metido más que la cuchara en el asunto, para jalar agua a su molino.

Por lo pronto, la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, asegura que está por comprar una ambulancia para atender aquellos casos en los que la Cruz Roja de plano no quiere participar, pues si bien del todo no es su obligación, históricamente se ha manejado como una institución de ayuda de la gente por la gente.

Y aquí no se trata de demeritar el trabajo de Cruz Roja, si no cuestionar la falta de diálogo entre la institución y el gobierno municipal, que para ser, al menos en esta administración, no llegará, así que la suma de afectados seguirá creciendo.

Seguimos en rojo

El viernes por la tarde, la Federación volvió a actualizar los semáforos en torno a la pandemia, y algunas entidades lograron pasar al amarillo, otras se mantienen en naranja y todavía hay en rojo.

En el caso de Baja California, la Federación dijo que de acuerdo a los parámetros que manejan se mantiene en naranja.

Sin embargo, ayer en su conferencia matutina, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, reiteró que Baja California seguirá en rojo.

La Federación maneja ciertos parámetros, pero son las autoridades locales los que están viendo de cerca los problemas.

El Gobernador dijo que por la situación geográfica que está la entidad y por la incidencia de casos que están presentando no se puede ir el semáforo a naranja.

Aún así ya se han permitido algunas actividades de manera paulatina en los municipios y se ha dado la reapertura de espacios públicos.

Brote

Donde les fue medio mal con esto del Covid es en Cotuco, comentan que en las instalaciones al parecer no se tomaron las medidas adecuadas o hubo personas que acudieron enfermas.

Total que fueron varios los integrantes de este comité que se contagiaron de coronavirus, incluyendo a los titulares.

Algunos solo tuvieron que aislarse, pero dicen que a otros no les fue nada bien. Ahora solo esperan que se de una buena desinfección.