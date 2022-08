Otro desastre minero

Por el derecho a la libertad de expresión

Desde hace más de treinta y seis horas sucesos fatales graves, en las minas en la comunidad de Villa Agujita, en el rudimentarias en las que trabajan personas municipio de Sabina, Coahuila, se encuentran de muy escasos recursos económicos. atrapados 10 mineros en una En Progreso, en 2012, hubo un mina de carbón, hundida a 68 metros de accidente en el cual murieron 6 personas, profundidad e inundada en 33 metros en una mina de Altos Hornos de agua. Sus familias, amigos, la comunidad de México; en Muzquiz, en el mismo en general, así como todo México año, en otro suceso similar, murieron y muchas partes del mundo, estamos 7 personas, de la Minera del Progreso; consternados por esta nueva tragedia, en Sabinas, en el año 2011 murieron 14 que no es más que una reproducción mineros en otra mina de carbón, de la anunciada de muchas anteriores y más Empresa Beneficios Internacionales que vendrán. Las madres, esposas, hijos del Norte, entre otros casos en el país. y amistades saben con toda seguridad, Las compañías mineras tienen todo a que quienes quedaron atrapados su favor, una legislación ad hoc, unas tienen escasas probabilidades de estar autoridades que no les exigen nada, y vivos. Las condiciones de trabajo siempre unos impuestos ridículos en comparación han sido precarias, porque los dueños con las exponenciales ganancias anteponen sus ganancias, contra anuales. Por ejemplo, en Cerro de San la seguridad de los mineros. Desde la Pedro, San Luis Potosí, por cada gramo Presidencia de la República hasta las de oro extraído, se producen 4 millones autoridades del trabajo, han hecho caso de gramos de desechos sólidos tóxicos, omiso a esta realidad: Existen graves así como 2 millones de gramos de agua violaciones a los Derechos Humanos, a altamente tóxica. Obtienen enormes los Derechos de los trabajadores y a las ingresos financieros sin importarles el condiciones ambientales en las que trabajan perjuicio contra la naturaleza y los seres los mineros. humanos. En contrapartida, el pago

No obstante, tenemos 16 años esperando por la concesión minera es de entre a que saquen los cuerpos de 65 $5.08 y $111.27 m. n, por año, mientras mineros que quedaron atrapados, en la que las ganancias superan los 15,000 mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, millones de dólares anuales. en febrero del 2006. Según datos de Con esto se demuestra la inequitativa CNN Expansión, en un suceso fatal relación que existe entre el gran que Germán Larrea del Grupo México, capital, y los obreros que lo engrandecen atribuyó a una fuga y acumulación de día con día. Las fatalidades ocurridas gases, producida por efectos de las perforaciones en las minas no forman parte de las en la mina, que provocó una preocupaciones de autoridades, empresarios explosión, aumentando la temperatura o de los grandes capitales. Son hasta los 900 grados centígrados, las tomadas como una especie de sucesos autopsias revelaron muertes por asfixia. extras que no deben de ser previstos, Lo cierto es que ese grave accidente ni se deben tomar medidas extraordinarias no mejoró las condiciones generales para eliminarlos. Forman parte de trabajo, en el resto de las minas del de las mermas de los grandes capitales, país. El Grupo México también es responsable que, sin inmutarse, continúan con del derramamiento de sulfato las mismas prácticas de beneficiarse en de cobre acidulado (mezcla de agua, cobre, primer lugar, y no mejorar las condiciones metales pesados y ácido sulfúrico), generales de trabajo de los mineros. derramados ilegalmente en el Río Bacanuchi. El sufrimiento de las madres, esposas, En este caso, la afectación no fue hijos, hermanos y de la comunidad en a un reducido grupo de personas sino a general, tampoco sensibiliza a las grandes comunidades enteras, a la agricultura mineras. Su lema es y será siempre: y a los yacimientos de agua teniéndose Primero lo mío, después lo mío y por último que litigar el caso en tribunales, pues la lo mío. Vale.