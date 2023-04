Orígenes de la 4T

¿Cuál es el origen genealógico de la 4T? En lo que a mí me tocó vivir, veo una continuidad entre la disolución del Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1981 y el triunfo actual de un partido sin fobia a la izquierda, incluso simpatía. Me tocó como joven militante participar en reuniones donde se reflexionaba sobre una posible disolución, fue un asunto bastante rápido. Reconozco que yo me quedé con los que se oponían a su disolución y queríamos una unión de las izquierdas con sus partidos intactos. Lo que fue el primer esbozo de la 4T, el Partido Socialista Unificado de México, fue rechazada por muchos comunistas quedando en la orfandad y viendo en pocos años derrumbarse la Unión Soviética. Fueron visionarios los que apostaban a metamorfosearse manteniendo activa a la izquierda, no sé si fue la mejor unión, pero fue una unión que pasó por varias denominaciones hasta culminar en MORENA. Entraron al movimiento los priistas que estaban hacia la izquierda y gradualmente ganó la popularidad actual. Ha sido en Latinoamérica donde quedó más intensa la presencia de partidos de izquierda. Ahora AMLO invitó a reunirse a sus colegas del sur, afines ideológicamente, a formar un bloque, la izquierda tiene una influencia mayor que en ningún otro continente. En los orígenes llamaban comunista a toda acción de izquierda, es cierto que las más importantes estaban asociadas al PCM, hoy en día la izquierda es algo tan disperso como lo vemos en diversos gobiernos latinoamericanos, a AMLO lo tenían clasificado como comunista, sin serlo. El humanismo mexicano que proclama el presidente es una cómoda indefinición, como siempre lo ha sido el humanismo. Los principios de MORENA ya son ganancia, difícilmente se podría mover más a la izquierda el país. De los precandidatos del movimiento solamente el diputado Gerardo Fernández Noroña ofrece profundizar, los demás, continuidad, en el mejor de los casos. Veo más simpatía y entusiasmo que ideología. Se tiene más claro el enemigo que el objetivo. El que sigue la tiene muy difícil, el reto mayor será en 2030. El PCM fue por mucho tiempo el abanderado de aquello que habían iniciado los bolcheviques. Durante sesenta años sembró y mantuvo viva la esperanza de las ideas de izquierda en México, se comprometió con todas las luchas latinoamericanas y sabiendo que era imposible ganar la presidencia en este país pegado a los Estados Unidos, funcionó como valiente gestor. Tuvo una gran época sindical e intelectual, es parte importante de nuestra historia del siglo XX. Rara vez se menciona, más se usa la referencia a personajes que al partido. Hay viejos comunistas en el gabinete, no lo ostentan, ¿fueron a los que la historia les dio la razón?

*El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.