Oppenheimer de carne y hueso

Pocas películas biográficas reúnen para reseñar la vida de un genio, del físico estadounidense que no ganó un premio Nobel ni fue tan famoso como Albert Einstein, Niels Bohr, o Max Planck, sin embargó hoy se sabe que sí fue tan brillante como cualquiera porque la fisión atómica es solo unas de sus aportaciones ya que él habló primero de los agujeros negros y de la relación tiempo-espacio y que Einstein más tarde la perfeccionó.

Curioso que el brillante científico tuvo su cálida parte humana no tan digna de elogio pero humana al fin: una mujer lo volvió loco Jean Tatlock no sólo lo infatuó, también apuntaló la peligrosa simpatía de Oppenheimer con el comunismo.

Tan científico y un poco loco como imprudente Julius Robert Oppenhaimer se hizo célebre por decirle al presidente Harry S. Truman que sus manos estaban manchadas de sangre lo que le valió una persecución política que duró muchos años, al margen de los tintes personales de la vida de Oppenheimer a la humanidad le despierta la curiosidad morbosa a la pregunta sobre la opinión del creador del arma destructiva masiva más poderosa hecha por el humano y que terminó con el fallecimiento de víctimas inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los japoneses en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

Aunque nueve años después de la audiencia, los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson le concedieron y otorgaron respectivamente el Premio Enrico Fermi como un gesto de rehabilitación de su figura.

¿Sufrió Oppenhaimer de remordimientos, como sugieren algunos biógrafos? Me quedo con la impresión de que el ego de transcendencia fue muy grande y mitigaba el remordimiento sabiendo o era los estadounidenses, o los rusos o nazis, pero el genocidio era inminente, recomiendo a quienes vean la película o ya vieron repasar algún texto biográfico para entender mejor la transcendencia del científico y a menudo nombrado como el padre de la bomba atómica.

También puedes leer el libro donde la película se basó y fue ganador del premio Pulitzer, titulado ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ y escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin que se publicó en 2005.

Por cierto noten la cruda ironía Adolf Hitler no logró la bomba atómica de Estados Unidos por haber despreciado a científicos judíos, algunos de ellos incluso nacidos en Alemania.

*- La autora es comunicóloga, creadora de contenido y productora de noticias.