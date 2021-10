Oposición contra proposición

En una democracia inmadura y destructiva se entiende “la oposición”, como la actitud permanente de estar en contra de todo lo que se proponga, escuchando sólo lo que convenga para la crítica y evitando el diálogo pues el propósito es pleitear y crear obstáculos sistemáticos al partido en el gobierno. En ese sentido, la oposición se concibe como estorbar.

Pareciera que la cancha política es como a veces ocurre en el futbol, donde el contrario sin estrategia de ataque se dedica a impedir todas las jugadas, con lo cual el público se aburre y el partido se arruina. La democracia madura tiene mucho de deportiva y de caballerosa, no basta ganar el partido hay que promover el deporte; es en este caso la democracia como opinión pública madura.

Cuando el partido político, el representante popular o el gobernante carece de formación ideológica, de compromiso con principios y de sentido solidario con el bien de la comunidad, convierte cualquier discusión, en negociación de poder y cualquier afirmación o postura del contrario en un “no” rotundo, de preferencia altanero y escandaloso.

Muchas veces el opositor teme que en el foro público su presencia pase inadvertida pues carece de discurso y de propuesta válida,

no cuenta con empatía popular que es el fruto de un auténtico perfil político, ese político ramplón acostumbra medir su fuerza en su grupo, pues está acostumbrado a recibir la aclamación de quienes lo han apoyado sin necesidad de carisma, mientras pueda repartir prebendas y favores.

El verdadero partido político debe estar por encima de los problemas para mirarlos con objetividad, pues si se involucra en el problema con la única mira del lucro de poder partidario o personal, pierde la ecuanimidad y el sentido de bien para el país, se enreda en caminos de complacencia, de corrupción o de entrega; así el diálogo pierde nivel y se convierte en reyerta callejera.

En el diálogo democrático no se vale y no es constructiva la aceptación ciega, pero tampoco la oposición sin razonamiento, sin propósito y sin contra propuesta y sobre todo sin sentido de que exige el bien común del país, única finalidad del quehacer político. La democracia necesita de la oposición pero de una oposición inteligente, oportuna y constructiva, con principios que comprometen a los interlocutores en un diálogo de responsabilidades, con autoridad moral y no sólo con poder de convocatoria demagógica y fugaz que causa más daño que provecho.

Muchas veces los políticos pelean temas sin mayor importancia dejando de lado la colaboración en temas trascendentes. Por ello en los países maduros los proyectos de gobierno de los distintos partidos son casi idénticos y no se discuten nimiedades. El sentido de bien común y de intereses nacionales unifica al oponente, pero aquí discutimos desde la tesis del presidente de la República, en vez de ver el bosque y trabajar juntos por el bienestar.

México necesita de una oposición madura y constructiva, que sea crítica, pero, sobre todo propositiva, planteando los mejores caminos para avanzar y construir.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.