Objetivo: USA

Desde hace varias décadas, artistas internacionales han grabado en español alguno de sus éxitos, desde un grupo ABBA, Christina Aguilera, NSync, Nelly Furtado, JLo, Laura Pausini, Madonna o Mariah Carey, pero también hay cantantes latinos que han buscado la fama anhelada, interpretando en inglés.

Si bien, el público hispano es de los más importantes para las disqueras internacionales, muchos de estos artistas mencionados, le dieron un "plus" a sus carreras cantando en nuestro idioma y fue cuando también los directivos de dichas empresas vieron la posibilidad de que algunos latinos grabaran en inglés, unos con buenos resultados y otros que se quedaron en el intento.

Quizá los mejores exponentes del llamado "crossover" son Shakira y Enrique Iglesias. Ella sigue vigente y la vimos recientemente en el medio tiempo del Súper Tazón junto a JLo y Bad Bunny. La carrera de la colombiana inició a mediados de los noventa, pero en el 2001 su disquera Sony Music le produjo "Laundry Service", el cual sí tuvo impacto en ventas, logrando 13 millones de copias vendidas en el mundo.

Después de cinco años realizó "Oral Fixation" Vol. 2, pero con temas como "She Wolf" tuvo un fuerte tropiezo y su carrera atravesó por una mala racha, hasta que en el 2010 le llegó la oportunidad de grabar el tema "Waka waka" para el Mundial de Futbol Sudáfrica y de nuevo su estilo, se impuso en el ámbito musical.

Actualmente sigue vigente por sus colaboraciones con otros artistas y es una estrella consolidada.

Enrique Iglesias supo aprovechar su momento y fue en el año 1999 bajo el sello de Universal Music, que grabó “Bailamos”, que formó parte de la cinta "Wild, wild west" con Will Smith y Salma Hayek.

De ahí su fama no paró, le siguieron éxitos como "Escape", "I like it" y "Bailando", considerado el mayor hit mundial del 2013-2014.

Iniciaba el nuevo milenio, Thalía era exclusiva de EMI Music, fue cuando produjo un disco totalmente en inglés, el primer sencillo fue "I want you" y sonó de manera regular junto con "Closer to you", el disco no tuvo el éxito esperado y la programación radial fue nula en los Estados Unidos. Por lo que siguió con su proyecto en español y es una de las consentidas del público mexicano.

A pesar de toda una estrategia de mercadotecnia detrás, Paulina Rubio hizo el intento con el material "Border girl", lanzado en el 2002, de este disco se desprendieron sencillos como "Don’t say good bye", "Casanova" y "The one you love", los cuales fueron éxito en español, pero no en inglés.

A pesar de eso, la mexicana se maneja bien y hasta ha sido juez en programas como "The X Factor" en el vecino país.

Ninguno de los mencionados son las grandes voces, pero es cuestión de suerte "tal vez, o quizás", diría en su canción "La chica dorada".

Belinda también hizo su lucha con "Be free", pero fue proyecto local y nunca logró llevarlo a cabo en el extranjero.

Hay otros a quienes no les interesó nunca grabar en inglés y hablo de Luis Miguel, quien rechazó varias propuestas de grabar en ese idioma. Ustedes qué opinan, ¿fue buena decisión del cantante? Bueno, su lista de seguidores es inmensa sin cantar en inglés.

Hay otros artistas que han estado en pie de lucha, pero no han corrido con la suerte esperada, ni modo.

