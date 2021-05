Nunca vi un cadáver con la caja fuerte atrás

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Cuando el médico me preguntó, ‘¿tomas licor?’, le respondí, ‘sólo a veces, doctor. Es decir, sólo a veces NO tomo”… Trapichito.“El dinero no es la vida, es tan solo vanidad”… Luis Alcaraz.-o-o-o-o

Los bigleaguers demandan a Major League Baseball por 500 millones de dólares. Y si eso es una barbaridad, el motivo es aún más insólito…: Consideran que no les actuaron de buena fe el año pasado, cuando prorratearon los honorarios, según los sesenta juegos de la emergencia pandémica, en vez de los 162 de costumbre. En este caso, quienes tienen la razón son el comisionado Rob Manfred y su gente.

El mundo entero opina que los peloteros de Grandes Ligas están sobre pagados, por lo que también ahora se les puede calificar de una ambición desmedida. Los menos cobran de ellos, se llevan más de 500 mil dólares por temporada, quienes más, 37 millones 116 mil 666. Entonces, ¿qué significan unos cuantos cientos de miles más? Gastar en esta vida 500 y más millones de dólares, que reciben muchos de ellos por toda la carrera, es imposible. No hay en qué ni cómo derrochar tal capital, y menos los bigleaguers, quienes tienen consejeros en economía, para invertir y ganar más y más.

Óiganme, muchachones, nunca he visto que lleven un cadáver al cementerio, con una caja fuerte atrás.

Y en cuanto a mí, si me regalaran 500 millones de dólares, se los donaría a la Cruz Roja. Yo no podría ser dueño de tanta plata. Me volvería loco.

-o-o-o-o“Sólo los ignorantes necesitan la buena suerte”… Anónimo.-o-o-o-o-oFelipe

Alou-Albert Pujols.- El famoso periodista dominicano, Radhamés Bonilla, publica que Felipe Alou le dijo…: “El negocio del beisbol, no tiene alma, ni espíritu”, refiriéndose a la libertad dada a Albert Pujols por los Angelinos. Cierto, amigo Felipe. Lo que tiene el beisbol son dólares. Pujols cobró de los Angelinos, entre 2012 y 2021, 240 millones y no pudieron llegar a la Serie Mundial. Y Felipe, fue muy bien pagado en su época, porque era estelar. Por las ocho temporadas que jugó, hasta 1974, le pagaron 435 mil dólares, más lo que recibió por jugar en la Serie Mundial de 1962, más sus honorarios como mánager.

Y una pregunta ingenua…: ¿Cuántos de los mil 200 bigleaguers jugarían si no les pagaran?

Ninguno, porque no tienen alma ni espíritu.

-O-O-O-O“Gran pena es al pobre procurarse lo que le falta, y también es gran trabajo para el rico, guardar lo que le sobra”… Antonio de Guevara.Gracias