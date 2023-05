La Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá un nuevo titular, esto luego de que el Congreso del Estado emitiera la convocatoria para elegir al próximo encargado de dicha comisión.

actual comisionado estatal finalizará su encargo el próximo 19 de septiembre del presente año, una vez cumplidos los 4 años de su periodo por lo que los legisladores realizaron la invitación para dicha responsabilidad.

El plazo para recibir la documentación es del 29 de mayo al 2 de junio en oficialía de partes del Congreso del Estado de las 8 a las 15 horas en día hábil.

Entre los requisitos que se menciona en la convocatoria están el ser ciudadano mexicano con pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, cinco años de experiencia en materia de derechos humanos, así como título profesional con una antigüedad mínima de 5 años. Uno de los puntos importantes es el no haber desempeñado cargos de secretario o subsecretario del Estado, ni haber sido elegido en un cargo de elección a nivel federal, estatal o municipal.

Habrá que estar atentos a quienes buscan el cargo y cuáles son sus antecedentes en materia de derechos humanos en el Estado.

Secuelas

Especialistas en materia del agua señalan que si bien el agua turbia que llega de Estados Unidos a Baja California a través del Río Colorado no genera afectaciones en el ser humano que la utiliza ya potabilizada, ya que lleva un tratamiento.

Pero expertos en el valle de Mexicali detallaron que si bien el agua no les traerá problemas, la cantidad de suciedad que trae si afectará ya que en determinado momento tendrán que desazolvar los canales por la cantidad de solidos suspendidos que transporta.

investigador de la UABC señaló que no es la primera vez que ocurre esto, pero si es una de las que se ha prolongado más tiempo por lo que es importante ver las repercusiones que deja principalmente en el sistema de riego del valle de Mexicali.

Cautelosos

Según comentan, la situación vivida en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali tras quitar del cargo a varios de los agentes que participaron en el caso de la maestra Yenin, trae a los agentes muy cautelosos en su actuar.

Esto quedó en evidencia el pasado jueves cuando en un llamado por violencia familiar, los agentes se toparon con un hombre armado con cuchillo y una mujer lesionada y desangrándose en una vivienda, por lo que al tratar de atender a la mujer, el hombre armado se abalanzó a un oficial quien tuvo que repeler la agresión disparándole y quitándole la vida.

Al lugar llegó el subdirector operativo, estacionándose cerca de donde se encontraban los medios de comunicación y acudió al lugar de los hechos, pero ya no salió de ahí y llamó un oficial para que moviera el vehículo en el que se transportaba a otro punto para no tener que dar declaraciones. Seguramente las cosas se calmarán y las cosas volverán a la normalidad con los agentes, pero por lo pronto están muy cautelosos en lo que dicen y hacen para no volver al ojo del huracán.