Nuevo Presidente Coparmex 2023-2024: Nuevas perspectivas económicas 2023

Agradezco la oportunidad de poder colaborar en este importante medio de comunicación de nuestra ciudad. Hoy cumplo quince días de haber sido electo Presidente del Centro Empresarial de Tijuana por un período de dos años, mediante el sufragio mayoritario del consejo directivo. Aprovecharé esta columna para presentarme y platicarles los planes/retos que tenemos. ¿Quién soy? Nací en Guadalajara hace 45 años, y crecí en Mazatlán. Retorné a Guadalajara a estudiar la carrera en el Tecnológico de Monterrey, donde me titulé de Lic. en Comercio Internacional, teniendo la oportunidad de estudiar un año de intercambio en Canadá. Inicié mi carrera profesional en CEMEX, en donde tuve la oportunidad de colaborar en diversas posiciones, hasta que surgió una opción de crecimiento en Tijuana y es así como -al igual que muchas personas- llegué a esta noble ciudad en 2005, lleno de planes y proyectos. Aquí formé mi familia, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Administración (MBA) en un programa híbrido que me permitió viajar a muchos países, y también de convertirme en empresario. Llegando a Tijuana, conocí la COPARMEX. Recuerdo muy bien que conocí en un evento a Fernando Otáñez, quien era presidente en aquel entonces y me invitó a acercarme al centro empresarial. Me inscribí para participar en las elecciones del Consejo Directivo en 2006 y resulté electo. Desde entonces permanezco activo, participativo, y he sido afortunado de contar con la mentoría y consejo de grandes empresarios que han dado su tiempo, su experiencia y talento para llevar los destinos de la COPARMEX ante los diversos retos que nos ha tocado vivir. Hoy tengo la gran responsabilidad de liderar los destinos de nuestro centro empresarial, afortunadamente en este camino cuento con todo el apoyo de un gran equipo de empresarios sumamente capaces, comprometidos con el desarrollo de nuestra ciudad, y con un gran amor por México. También tenemos un equipo administrativo muy sólido y experimentado para poder ofrecer excelentes servicios a nuestros socios. Estaremos trabajando en dos vías paralelamente: hacia el interior, estaremos modernizando nuestra oferta de servicios, nuestras formas de comunicación. Integraremos más tecnología para mejorar nuestra difusión y alcances. Realizaremos eventos con nuevos formatos e incorporaremos temas de vanguardia que permitan a nuestros socios estar siempre al día. Hacia el exterior, uno de nuestros principales objetivos es tender los canales de comunicación con los actores clave en el sector gubernamental para impulsar los temas de la agenda empresarial, reconociendo los aciertos y generando propuesta en los temas donde no estemos satisfechos. Iniciamos el año 2023 con grandes retos locales, nacionales e internacionales: la inseguridad, la inflación, el bajo índice cívico social, el posible debilitamiento del INE, el conflicto en Ucrania, inicio de proceso electoral en México, entre muchos otros. Tenemos también grandes oportunidades: Tijuana tiene un crecimiento industrial imparable, la construcción privada e industrial en niveles altos también. Nuestra ubicación es privilegiada. Será un gran año. Estamos en contacto. Muchas gracias por su atención.

*- El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana