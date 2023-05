Fallece Tina Turner, apodada reina del rock and roll. Una magnífica mujer, su historia es ampliamente conocida a través del cine, series, documentales y un musical, mejor aún por su autobiografía. Una historia con una vida llena de tragedias y abuso, un éxito musical que trasciende generaciones ya que nunca hizo pausa en sus conciertos de 1957 hasta el 2000, eso la mantenía en forma, imposible olvidar sus piernas. Salió del rock como salió de la relación con un marido golpeador y miserable con el que se casó en Tijuana en 1962. Se lanzó en solitario y sorprendió un éxito mucho mayor y sostenido a lo largo de su vida. Un público más blanco y una vida más blanca la caracterizó, sin embargo, su negritud estaba muy presente. Habiendo salido del género rock me parece que es difícil sostener que fue su reina, lo es más del R&B, soul y pop. Sus célebres videos, especialmente el imperdible "Proud Mary", hoy en día esos conciertos serían objeto de tomatazos de mujeres ofendidas por sentirse usadas como objeto sexual, ella era la reina de lo sensual, una mujer empoderada que se mostraba con orgullo. Pero, ¿quién fue la reina del rock?, quizá está por nacer, en las estrellas que brillaron en el rock hay muchísimas mujeres. Los más rockeros, y viejos, estarán de acuerdo conmigo en que fue Janis Joplin la que se llevó la corona. En mi primer año de medicina recuerdo el silencio en el aula al anunciarse su fallecimiento, perteneció al club de los 27, muy joven. Víctima de sus adicciones producto de una vida de humillaciones y represión que resolvió mudándose a California haciéndose hippie, fue otra mujer que se empoderó al liberarse. Habrá quien diga que la reina fue Patti Smith, ella lo fue del punk. Habrá nerdos que me dirán que Bjork, los conocedores pueden postular a Ann y Nancy Wilson (Heart), los menos veteranos quizá dirían que Madonna, ella lo fue del pop. Cada quien le pondrá la corona a su favorita. Mención especial merece Chrissie Hynde, gran compositora, cantante y guitarrista. Pensando en bandas de mujeres me es difícil elegir entre las Bangles y las Go-Go´s, unas joyas, muy cerca están The Runaways quienes rompieron estereotipos de género. El fallecimiento de la gran artista Tina Turner me hace reflexionar que estamos viviendo los últimos ecos de lo que queda del siglo XX. En el arte fue el siglo de el empoderamiento de las mujeres, siendo el rock una importante manifestación de esto. Veo con nostalgia a las reinas del rock, su desenfado, despreocupación por cómo sean catalogadas, veo muy acartonadas a las estrellas del momento, mucho atuendo y espectáculo, no tan ricas musicalmente. Estoy viejo.

*El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.