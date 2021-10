La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó ayer tres integrantes más de su Gabinete, el cual entrará en funciones el próximo 1 de noviembre. Destaca en este nuevo grupo de nombramientos la presencia de dos personas que formaron parte de su Administración Municipal en Mexicali. El próximo titular de la Secretaría de Bienestar será quien fuera secretario del Ayuntamiento de Mexicali y una de las personas de mayor confianza de la próxima gobernadora, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán. Hay que recordar que Jáuregui Santillán dejó de manera anticipada el cargo para preparar la campaña de la entonces candidata a la Gubernatura y aunque en un inicio se señalaba que estaría reforzando el grupo de trabajo de Norma Bustamante, posteriormente fue anunciado en el equipo de transición estatal. Era un secreto a voces que la próxima titular del deporte en el Estado sería Lourdes Cañez Martínez, quien fue en el 23 Ayuntamiento de Mexicali titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, dejando el cargo para incorporarse a la campaña como suplente de Norma Bustamante. Por cierto, tras conocerse la noticia, varios fueron los sectores en el ámbito deportivo que se congratularon con el nombramiento, y según dicen tendrá que llegar a poner orden en un INDE que actualmente dicen no tiene pies ni cabeza. Y por último se encuentra Kurt Honold Morales, quien tomará la Secretaría de Economía. Honold Morales es un empresario tijuanense que se ha desempeñado como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como presiente de Baja Estudios. Hay que recordar que la industria fílmica ha detonado de manera importante en el estado con diferentes series y películas que han sido grabadas en el estado. En el ámbito político Kurt Honold fue Alcalde de Tijuana al suplir a Jorge Hank Rohn cuando éste solicitó licencia para buscar la Gubernatura de baja California. Si la dinámica se mantiene, el próximo martes tocará la presentación de tres perfiles más del próximo gabinete estatal que acompañará a Marina del Pilar Ávila olmeda.

MUY PREOCUPADO

A muchos resultó curioso, por decir lo menos, una fotografía que el ex regidor de Ensenada, Adolfo Muñoz Benítez subió a sus redes sociales recientemente. Y es que al ex funcionario se le ve en la imagen supuestamente supervisando la obra del nodo víal de El Gallo, sin embargo, sobre la que dicho sea de paso, él no tiene ninguna injerencia. Aseguran que no es la primera vez que Muñoz Benítez sube una foto de él en alguna obra en una posición en la que apunta algún detalle, como diciendo que está supervisando, sin embargo, antes tenía el pretexto de ser regidor y presidente de la Comisión de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal, donde por cierto, aseguran, brilló por su falta de iniciativas, pero ahora que terminó su período está bastante preocupado por supervisar obras en las que no tiene ninguna participación ni tampoco ha solicitado información a las autoridades correspondientes, pero para posar para la foto siempre está listo.