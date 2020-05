Los aficionados al chútale, que en Tijuana cada vez son menos, debido a lo que cuesta ir al estadio, más si los acompaña la familia, boletos, bebidas y fritangas, tendrán que esperar algunas semanas más para ver que le den patadas al balón.

La Liga MX, luego de una reunión de propietarios de equipos, decidió cancelar el Torneo Clausura, declarándolo desierto, es decir, que no hay campeón.

Se habían jugado diez fechas del torneo, La Máquina Celeste del Cruz Azul estaba arriba en la tabla de posiciones, ya era más de la mitad de la justa, pero decidieron que no habría campeón.

La decisión le cayó bien a la organización de Tijuana, ya que los Xolos ocupaban la posición 16, de 18 equipos, con nueve puntos, conseguidos por sus dos victorias y tres empates.

A su marca hay que agregarle los cinco fracasos que llevaban en estos diez encuentros.

Los enterados aseguran que la decisión de cancelar el Clausura 2020, en parte, se debió al coronavirus, ya que los aficionados no podrían acudir a los estadios, aunque una gran parte de los ingresos de los clubes que participan en el fútbol mexicano de Primera División es por concepto de derecho de transmisión y reciben un buen billete de las televisoras.

Confían, directivos de la Liga MX y propietarios de los clubes, que las cosas ya estarán mejor para cuando pongan en marcha el Torneo Apertura, si es que se puede.

Y es que, con tantas noticias falsas que circulan, hay quienes dicen que esta situación persistirá hasta que termine el año, sin bien nos va, ya que la gente no hace caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Las autoridades de la materia hablan de un semáforo, que indicará cuando se pondrá reanudar las actividades masivas, en este caso el chútale, pero en Tijuana estamos en rojo intenso.

Pero no todo está perdido para los Xolos, que aspiran al cetro de la Copa MX, que disputarán ante los Rayados del Monterrey.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció que la final de la Copa MX si se jugará, aunque desconocen la fecha en que podrán realizarse estos encuentros.

Una final en la que estarán dos de los peores equipos, en su accionar, antes de que pararan las actividades.

Como apuntamos líneas arriba, Tijuana ocupaba la posición 16, pero peor estaban los Rayados, sumidos en el fondo de la tabla de posiciones, sin poder hacerse la cruz en diez salidas.

Cinco puntitos para los Rayados, gracias a sus cinco empates, que no muestran las grandes inversiones que siempre aplican al conjunto de Monterrey.

Por cierto, en La Sultana del Norte, la directiva de los Sultanes da por hecho la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol y que de ninguna manera les conviene una mini campaña o jugar a puerta cerrada.

La gente que maneja a Fuerza Regia, el quinteto que milita en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, quiere pagar la mitad de sueldo a los jugadores que tendrán la siguiente campaña, tomando en cuenta que tendrán que restringir el ingreso de los aficionados, acatando esa medida de la Sana Distancia que sugirieron las autoridades sanitarias.

Pues así las cosas a causa del coronavirus y como ya no tenemos más espacio, hasta aquí dejamos los Apuntes…por hoy y aunque sabemos que no harán caso, quédense en casa y así más pronto podremos darle vuelo a la hilacha en la calle, aunque ya no será igual, pero al menos no estaremos encerrados.