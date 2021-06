¿No te gustó quien ganó?

La persona que realmente piensa, aprende tanto de sus errores como de sus éxitos. J.D.

Generalmente no damos crédito cuando la realidad no se adecua al pensamiento o el deseo propio, es normal, pero lo que sí vale la pena reflexionar es en la capacidad que tenemos, hoy probada por los mexicanos en las urnas, de cambiar el destino para bien o para mal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿No te gustó quién ganó? Aquí te van unos tips.

Si estabas a favor de la alianza y no te gustó el resultado:

1.- Sigue exigiendo que el proyecto continúe con candidatos competentes y frescos, no con figuras empacadas con luces, colores y publicidad.

2.- Las elecciones se ganan con votos, no con encuestas ni con estar dando lata todo el santo día en redes sociales o compartiendo información falsa en grupos de WhatsApp. Si fuiste de esas personas, gran culpa del fracaso aliancista ha caído en ti pues el voto útil pudo haber ayudado al objetivo para el que se concibe.

3.- El voto útil no es para que gane tu candidato, es para derrotar al que va al frente en las preferencias con la consecuencia de sacrificar a tu favorito. Si sigues sin entenderlo, tienes tres años para reflexionarlo o pide ayuda para que alguien te lo explique con manzanas.

Si estabas a favor de Morena y no te gustó el resultado:

1.- Participa activamente en ese partido y éntrale ocupando espacios, no dejando que se llene de los mismos por quienes tantos años te quejaste.

2.- Dejen de dividir, exígele a tu partido y gobernantes que busquen puntos de encuentro entre ambos lados del tablero político. La estrategia de López Obrador está fracasando y eso no le conviene a México estemos en contra o a favor del presidente. La pérdida de votos de Morena es clara, solo con una política de unidad y no de división podrá sacar a ese proyecto adelante.

3.- Eleven el discurso, que la altura de miras sea digna para el país, es posible combatir el rezago, pero sin bajar la expectativa y el objetivo de ser un país competitivo. Es torpe la estrategia de parar al país para atender algo que, sin duda es justo y necesario, pero que al final del día se puede lograr con una estrategia integral, solidaria y subsidiaria, no paternalista ni asistencialista. Ahí están los resultados.

Acabó la jornada electoral pero no la democracia, esa sigue, esa no para, esa debe crecer y, contrario a lo que muchos creen, no deberían bajar ni los ánimos ni la intensidad porque el banderazo para el 2024 oficialmente inicia justo el día de hoy. En sus marcas…

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.