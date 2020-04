No salgamos de casa

Si nuestro vecino impide se exporte material de atención a la pandemia, y decide quedarse con todo lo que se produzca en una compañía americana o en su territorio. ¿Por qué nosotros no podemos quedarnos con lo que aquí se produce? No tengo el dato de la participación y potencial de reconversión en la producción de ventiladores en Tijuana, entiendo es importante. La enorme movilización que teníamos de golpe se convirtió en una reclusión, jamás lo imaginamos. Tan inédito es vivir una pandemia versión 2020, que cada país va dando su propia respuesta. Yo opino que si no hay una argumentación científica que descalifique las medidas de emergencia en México, no es momento de criticar las formas. En una emergencia lo que procede es la obediencia, sobre todo si estamos advertidos. Quedarse en casa es un reto económico mayúsculo para un país con la pobreza e inseguridad que nos tocó. Cuántos no se han preguntado cómo nos hubiera ido en tiempos de Peña Nieto, ¿verdad? Podemos hablar de tres olas, la china, la europea y la americana, hay más, pero este es el circuito que nos afecta. México va atrás en el tiempo de expansión de la pandemia. Podemos anticipar una semana negra en donde se disparen los casos. Hasta hace pocos días aún había demasiada gente circulando. Cada quien hace lo que puede desde su trinchera. La telemedicina es la recomendación mayor, yo cambié el atender en persona a hacerlo en videoconferencias de casi una hora. La siquiatría se presta muy bien a esto. Desde allí miro a hogares en Tijuana y San Diego, principalmente. Veo de todo. Desde jóvenes que alegremente van a ver a la novia, hasta personas teniendo ataques de ansiedad o depresión producto del bombardeo de información y el encierro. Más de una de cada diez personas son muy vulnerables a romper el distanciamiento físico por tener una fragilidad en sus genes que se activa por primera ocasión o como crisis de algo conocido. La ansiedad tiene un terreno fértil en la hipocondría, en las fobias y ataques de pánico. De alguna manera todos adquirimos temporalmente una actitud obsesiva compulsiva, por necesidad. Seguimos rituales de higiene y prevención al contagio, como en el trastorno, la diferencia es que los motivos no son irracionales. Deprimente resulta la crisis de formas de sustento, la incertidumbre y eventualmente el hambre. Urge un sistema de garantía alimentaria por colonia. No todos tienen recursos para aguantar semanas sin trabajar, por la pobreza. Vivir al día es el máximo riesgo, a cualquiera lo saca de casa el hambre. Sigamos instrucciones gubernamentales, aislemos a la tercera edad y a los enfermos y frágiles. No salgamos de casa.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.