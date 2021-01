No, no son para eso las redes sociales

“No me gustó ese post, mira...la foto no me encanta ¿podrían cambiarla?” Esto lo puedo considerar como una máxima de los clientes al servicio de community manager. Gestionar las redes sociales de un cliente por mas de 6 meses, siempre termina mal, freelance: absténganse que no estoy hablando de ustedes.

Hablo del servicio de redes sociales que una empresa presta a un cliente.

Esto pasa por varios factores que aquí se los voy a explicar para que dejen de tener a las ‘rede sociales’ como la neta del planeta del marketing, entonces primero algunas aclaraciones:

-No, las redes sociales no son marketing, es como pretender decir que el maquillaje cura el acné. No.

-No, las redes sociales no son para vender, y no me salgan con el marketplace de Facebook ni con las ventas por Instagram. Me refiero a que algunos clientes pretenden aumentar sus ventas nada mas porque ya contrataron ‘redes sociales’, no, eso jamás va a suceder y menos si no invierte en ads.

Entonces ¿para qué bendita cosa sirven las redes sociales? La respuesta es: Para construir una audiencia y relacionarse con ella. Las redes sociales no trabajan solas, son una pieza de una estrategia omnicanal. Le explico.

Antes de pretender hacer un esfuerzo en marketing hay que hacer un check up:

1.- Calidad en el producto

2.- Calidad en el servicio

3.- Recurso humano

¿Cómo andamos en el 1-2-3? No hay que ser candil de la calle y oscuridad en su casa, si no tiene asegurados estos 3 puntos ya sabe dónde invertir.

Supongamos que ya lo tiene resuelto ¿qué significa eso de construir una audiencia?, en internet están sus clientes actuales y potenciales, investigando, comprando, opinando, están relacionándose; entonces usted debe de participar en esa conversación, a través de las redes sociales.

En redes sociales no solo se habla del producto o servicio que vendemos, ahí se habla de temas relacionados con el target, si vende autos quizás también va a hablar de estilo de vida; si vende pollos pues también va a hablar de nutrición ¿me sigue?, ahora bien, en una conversación amena en una reunión no se va a poner a vender ¿o si? Obvio no porque le van a sacar la vuelta, lo que tiene que hacer es llevarlos a su oficina (sitio web) y después y sólo después vender. Pero para que todo eso suceda usted debe de tener amplio conocimiento del target, del tema y de la empresa ¿cómo en el sano juicio vamos a pensar que una agencia va a tener esa información completa? Es por eso que mas de 6 meses ya no es sano, a menos que haya una relación profunda con la empresa, es decir, que nos dejan meternos hasta en la sopa y tener el teléfono del de producción por si alguien pregunta por inbox.

Así las cosas, no delegue la conversación, una agencia lo puede acompañar en los primeros pasos pero lo ideal es que lleve las redes in house, o bien, pagar mas y no es rentable. Analice ¿mandaría usted a un chavito que no conoce a hablar de su empresa a un programa de televisión en horario estelar? Dimensione lo que le estoy diciendo.

Entonces, si va a conversar con su audiencia, hágalo como se debe y no haga castillos en el aire. Las ventas suben si tiene el 1-2-3 y hace una excelente estrategia de marketing.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.