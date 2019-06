No mentir, no robar, no traicionar

El presidente de México tiene tres mandamientos principales: “No mentir, no robar y no traicionar”. Ha dicho que “Para resumir: Lo que buscamos, lo que anhelamos, es la purificación de la vida pública de México”. También sigue reafirmando que en su Gobierno estarán “primero los pobres”, y que se va a incrementar el presupuesto para financiar programas sociales gracias a que se van a liberar fondos porque “se va a acabar con la corrupción”.

Pero hay dudas razonables. Una es que se están eliminando todos los accesos de beneficio social, a través de intermediarios, que en realidad eran organizaciones de la sociedad civil, que ayudaban bien, salvo los que siempre abusan. Ojalá y se siga ayudando a los más necesitados. Por lo pronto, no me gustaría que todo sea porque no hay confianza en las organizaciones ciudadanas. Es tanto así como si por los políticos que nos han robado, mentido y traicionado, quisiéramos hacer a un lado a los gobiernos y el pueblo hacer las cosas directamente. Tendrá que haber una sana recapacitación en esto.

Respecto a “no mentir”, implica no falsear la verdad. Aquí la duda es quién va a decidir quién miente y quién no, porque hemos visto cómo, cuando se le dan al gobierno “otros datos”, no los acepta de buena gana. Tiene que haber diálogos fecundos. Se miente para engañar. Por ejemplo, hacer promesas en campaña, y luego salir con que están imposibilitados para cumplir “lo prometido”. Así que la doctrina que dicen ejercer tiene un alto significado de moral política y de ética, que deberán cumplir todos los seguidores de la doctrina y todos los que nos van a gobernar. Un servidor, aunque con una que otra sana reserva, y no por mi culpa, seguiré confiado en que se cumplan las promesas a cabalidad.

Con lo de “no robar”, se trata de evitar el apoderamiento de bienes ajenos. La gente espera que los “nuevos” políticos, se despojen del ánimo de lucro en el ejercicio de sus funciones y que no simulen para malversar los impuestos que se pagan.

El “no traicionar”, consiste en no defraudar. Sería una traición al pueblo, no cumplir lo que se prometió, no ejercer la democracia a cabalidad, poner a funcionarios que no son aptos para su cargo, y no promover ni aceptar la participación ciudadana.

Resumiendo: A meses ya de haber comenzado el nuevo gobierno, no nos hemos vuelto Venezuela (con respeto a los venezolanos y aunque se enojen los fifís), el país no está en quiebra, y mal que bien ahí vamos. Pero ¿Todo ha sido sin corrupción? ¿Todos los candidatos que nos han puesto han sido seleccionados democráticamente? ¿Todo lo realmente importante ha sido consultado? ¿No ha habido simulaciones en los estados y municipios?

Ahí vamos, pero habrá que poner mayor atención porque el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar es grande. Máxime si el Presidente está defendiendo a sus colaboradores que, más les vale, tendrán que responderle… y respondernos.

* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.