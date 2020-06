No estorben…

Este paro obligado de labores ha impactado de diversas maneras a diferentes giros e industrias.

En lo particular, me desempeño en las áreas de arquitectura, gerencia de construcción y desarrollo inmobiliario. Como empresa, con mucho esfuerzo hemos logrado mantener al 100% de nuestra planta laboral ocupada con su sueldo íntegro, gracias al apoyo e ímpetu de nuestros clientes, proveedores y al talento del equipo aunado a el uso extensivo de tecnología que nos han permitido trabajar de una manera eficiente a distancia. Además de esto, nos hemos estado preparando para lo que viene en el futuro estudiando lo que ha sucedido en otros países que van adelante que nosotros en los tiempos de la pandemia y asistiendo de manera virtual a un sinnúmero de webinars donde el intercambio de experiencias, expectativas y preocupaciones nos permiten hacer un pronóstico razonablemente certero de la debacle económica que viene y a su vez, de las posibles oportunidades que vendrán a pesar de la adversidad. Lo que si queda claro, es que tenemos que, junto a nuestros clientes y proveedores, evolucionar hacia la producción de nuevos productos inmobiliarios asequibles que respondan a las necesidades de una economía contraída. El reto no es fácil, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo para salir fortalecidos de esta situación. Nada nos garantiza que así será, pero haremos lo posible para lograrlo.

Según nota publicada en el diario especializado El Financiero, “México es la segunda nación de los miembros del G20 que menos ha invertido en programas fiscales para mitigar el impacto de la pandemia, solo por delante de Sudáfrica, de acuerdo a reportes del Fondo Monetario internacional (FMI), Focus Economics y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)”. En ausencia de verdaderos apoyos del gobierno federal a las micro y pequeñas empresas para la protección del empleo, los negocios de muchos amigos y conocidos, por desgracia, no sobrevivirán a la pandemia y estarán renunciando a muchos años de esfuerzo y sacrificios perdiendo parte de su patrimonio y dejando sin empleo a valiosos colaboradores que enfrentarán hacia adelante un entorno laboral adverso. Además, a algunos que han logrado que sus negocios sobrevivan, les han llegado avalanchas de “revisiones” gubernamentales mal intencionadas que podrían resultar mas letales que el mismo COVID-19. Ahí está, por ejemplo, la valiente denuncia que la propietaria de un restaurante de mariscos ubicado en la calle 11 de esta ciudad, hizo en contra de un funcionario del área de reglamentos que de manera abusiva le intentó aplicar sanciones excesivas sin razón.

Al final, a diferencia de muchas ciudades medias del país, Tijuana es una ciudad que, por su naturaleza y ubicación, históricamente ha brindado oportunidades de trabajo a la gente de bien. El tiempo nos ha enseñado que el carácter, el esfuerzo y la tenacidad que nos caracterizan serán bien recompensadas, de nuevo brindándonos la oportunidad de generar los empleos necesarios para prosperar.

Ahora, aquí en esta bendita región, solo necesitamos mejores tiempos y que el gobierno que decidió no apoyar, que, por favor, no nos vaya a estorbar.

* El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas.