No descartan cancelación de JO

En el 2020, fecha original para la realización de los Juegos Olímpicos, en Tokio, la pandemia por el coronavirus impidió que se llevara a cabo la justa deportiva veraniega.

Los reprogramaron para el 2021, pues el Comité Olímpico Internacional no estaba dispuesto a dejar de ganar los muchos millones que reciben por los derechos de transmisión del evento.

En su momento, el Primer Ministro nipón, Yoshihide Suga, había declarado que el imperio del sol naciente haría todo lo posible por tener unos Juegos Olímpicos.

Eso, refiriéndose a que buscarían la manera de contener los contagios por covid 19.

No permitirían la asistencia de aficionados foráneos y en los escenarios, el acceso sería restringido, con poco aforo.

Si otra cosa no sucede, el 23 de julio deben ponerse en marcha lo JO, para terminar el 8 de agosto y dar paso a una edición más de los Juegos Paralimpicos.

Pero ya no están tan seguro de celebrar el evento, debido a la ola de contagios que se han dado a nivel mundial, lo que ha provocado la cancelación de actividades en torno a la justa de verano.

Una vez más cancelaron una etapa del relevo de la antorcha olímpica, en Japón, debido al aumento de infectados y también pospusieron una competencia de BMX freestyle, que habían anunciado para la próxima semana, 24 y 25 de abril.

La fuerza política que gobierna en Japón, el Partido Liberal Demócrata, a través de su secretario general, considera que si es una opción suspender de nuevo los Juegos Olímpicos.

Aunque el funcionario, Toshihiro Nikai, también declaro que Japón sigue trabajando para llevar adelante los Juegos Olímpicos y que se realicen en forma segura.

Pudiera traducirse que, a pesar de que para entonces haya pandemia, los Juegos Olímpicos sí se llevarán a cabo, claro, con los protocolos de seguridad.

Estamos a menos de 100 días para la realización del evento, en muchos países siguen batallando con la pandemia y hay que esperar como siguen las cosas cuando se haga la ceremonia inaugural, qué naciones enviarán a sus deportistas y las que no tendrán representación, siendo Corea del Norte uno de los países que estará ausente en el imperio del sol naciente.

Creemos que al final se impondrá la cuestión económica, aunque no habrá gente en las gradas de los escenarios, lo que significa que Japón no tendrá ese beneficio, algo les tocará de lo que obtenga el Comité Olímpico Internacional por los derechos de transmisión.

Por si o por no, los deportistas mexicanos se siguen preparando, los que ya tienen boleto olímpico y los que están muy cerca de conseguirlo.

Dan muchas posibilidades de conseguir medalla al equipo femenil de softbol, integrado en su mayoría por peloteras de Estados Unidos, pero que vestirán la casaca tricolor en la justa.

Otro deporte de bat y pelota, el béisbol, también está clasificado a la justa veraniega, con jugadores profesionales, pero algo podrán hacer en Tokio, si es que finalmente se llevan a cabo los JO.

Ya no hay espacio para los Apuntes y por hoy…hasta aquí llegan, pero no está de más recomendar que no bajen la guardia, la pandemia sigue, así que, si pueden, quédense en casa, lávense las manos y apliquen gel antibacterial, pero si tienen que salir a la calle, usen cubreboca y guarden la sana distancia.