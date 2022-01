No bajar la guardia

Que nadie baje la guardia, estamos en el momento más peligroso de la pandemia. Las probabilidades de una nueva y dominante mutación son altas en la medida que hay muchos más humanos infectados en pocas semanas, hay que esperar lo mejor y que Ómicron sea el capítulo final de la gravedad de la pandemia.

Aunque digan misa, la Secretaría de Salud nos ha conseguido vacunas más rápido que a la mayoría de los países, no es poca cosa. Nunca tan clara la distinción entre los no vacunados, casi todas las muertes son no vacunados, en una proporción de más o menos nueve de cada diez entubados son no vacunados. Algunos al tener solamente un cuadro tipo gripal dirán que tuvieron razón en no vacunarse, los antivacunas llegaron para quedarse.

El fantasma de una nueva mutación dominante es elevado mientras se sostenga la ola actual de muchos contagios, está siendo muy difícil hacer efectivas las medidas sanitarias que teníamos hasta hace unos pocos días.

La sana distancia se ha ampliado tanto que para conseguirla debemos no convivir en espacios cerrados. Hay que apoyar a esas personas que por algún padecimiento son muy vulnerables y necesitan estar más aisladas que nunca. Si nos va bien entraremos a la primavera con la certeza de que ha pasado la ola, probablemente se quede en una meseta con casos esporádicos que necesitan un sistema de monitoreo que aún no tenemos en México. Aquí nos enteramos cuantos casos aparecen, pero no quienes lo tienen.

En China se la están jugando fuerte, sellan cada ciudad o región en que hay una decena de casos. Supongo que apuestan a que acabe la ola fuera de ellos para volver a permitir la entrada o salida del país, incluso la libre circulación. Yo no creo que escapen a su primera gran epidemia, ellos, hablando en millones, son los únicos que se han salvado, paradójicamente habiendo nacido allí el virus. Al estar mayoritariamente vacunados probablemente tendrán menos muertes que Europa, Estados Unidos o México.

Con un mal sistema de salud nos tocó la pandemia, por ello tanta muerte en nuestro país. Las pruebas caseras son actualmente la mejor herramienta, parece que no nos dio el bolsillo para ello. Acaba de aprobar Cofepris el segundo medicamento para Covid, muy eficaces ambos, en conjunto con la vacuna es una salida para personas frágiles físicamente que se contagien.

Tarde o temprano Ómicron pasará por casi todos, eso no es motivo para resignarse y soltar las medidas. Identificar a los vulnerables y protegerlos es la tarea de hoy. Aislarnos al primer síntoma es prioritario, Ómicron se manifiesta rápido, en dos o tres días. Si no fue Covid, más vale un día perdido que contagiando.