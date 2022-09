Ningún alivio cercano

Por el derecho a la libertad de expresión

Sin el ánimo de iniciar una controversia o tratar de minimizar las erróneas actuaciones contra la inseguridad de Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador, la dura verdad es que todos juntos fueron creando las condiciones para que la violencia, la delincuencia y el crimen organizado se fortalecieran y echaran raíces profundas en nuestro país. No se previó la enorme capacidad que tenían los grupos delincuenciales para organizarse, consolidarse, crecer, expandirse y comenzar a erigir un enorme poder que, ahora, se puede equiparar con el Gobierno de la República. Tampoco se vislumbró la enorme capacidad para crear ligas con organizaciones criminales del resto del mundo, cuyas metas comunes eran la acumulación de la riqueza y el crecimiento vigoroso del mercado de las drogas ilegales.

Ahora, todas estas variables forman parte de los análisis gubernamentales, académicos institucionales e independientes que estudian al crimen organizado en todas sus dimensiones. Aunque la finalidad de estos estudios debería ser la creación de una estrategia de control y sumisión del narcotráfico, la falta de una comunión de metas entre los organismos oficiales y los estudiosos, no permite que se creen vigorosas políticas en este sentido. Cuando la lucha contra la violencia y la delincuencia sea un objetivo esencial gubernamental, y se convierta en el eje central de las políticas de los tres niveles de gobierno, con la administración federal como líder de este enorme esfuerzo nacional, entonces comenzaremos a ver la luz al final del túnel.

Por desgracia, esto no sucederá en este sexenio, ni en el próximo. Por el contrario, se vislumbra una mayor presencia del crimen organizado en las campañas electorales y en los resultados de las elecciones. Ya es una verdad, que solo le falta ser oficializada, que los candidatos a puestos de elección popular tienen, con cierta regularidad, entrevistas con delincuentes en las que les plantean asuntos que les son inherentes. Los atentados fatales contra funcionarios electos o designados, son muestra fehaciente de que quienes no concretaron acuerdos con ellos, están siendo aniquilados. Sin embargo, también

puede significar que las ejecuciones son el cobro de cuentas no saldadas. Por consiguiente, lo que finalmente queda, es la enorme debilidad y la falta de compromiso para enfrentar a quienes nos tienen sitiados. El crimen organizado es omnipresente y sus sicarios actúan en cualquier lugar, lo que hace casi imposible contenerlos y perseguirlos, con el fin de aprehenderlos. Si a esto le agregamos la enorme corrupción, el valemadrismo y liviandad del sistema de justicia nacional, estamos ya volando hacia abajo del precipicio.

López Obrador, Morena, el PAN, el PRI y el PRD del bloque opositor, solo tienen en mente las próximas elecciones por la Presidencia de la República. A pesar de que tienen información sustancial sobre el narcotráfico, la delincuencia y la violencia, no hacen nada porque no es su fin principal. La conservación y/o la recuperación de la máxima silla, eso les llena el ojo y lo demás, aseguran que es no solo secundario sino intrascendente. No me sorprendería que, en el futuro del mediano plazo, conozcamos cuáles funcionarios son en este momento miembros de la delincuencia, y que participan activamente en las estrategias que refuerzan el poder del crimen organizado.

Quienes en este momento le están haciendo frente a la violencia, son las Madres Buscadoras de todo el país. Ellas, con paso seguro, han estado siguiendo las huellas de los ajusticiamientos e inhumaciones clandestinas de sus hijos. Ellas andan en los cerros, los cañones, los desiertos, las presas y represas y todos aquellos sitios que pudieran contener fosas clandestinas. En sus casas se quedan el resto de la familia junto con los padres que se están encargando del sustento, la educación y la conservación del núcleo familiar. Así, las familias se están convirtiendo en el motor que acciona los procesos sociales nuevamente. Mientras tanto, los tres niveles de gobierno continúan con la malsana tarea de conservar el statu quo corrupto, y sin compromiso por respetar y hacer respetar las leyes que nos dieron la Patria. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC