En las últimas semanas se ha sabido que muchas familias del espectáculo latino han tenido conflictos que los han orillado a enfrentar un juicio mediático por redes sociales y en los programas de espectáculos de la radio y la televisión.

Por mencionar algunos casos, el que más ha tenido la atención del público, son las declaraciones que Frida Sofía dio al periodista Gustavo Adolfo Infante, sobre un supuesto abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán y de paso demandó también a su mamá Alejandra Guzmán, por daño sicológico.

Por lo cual, la chica ha puesto fin a cualquier tipo de conexión familiar y sigue firme en su postura, aunque su caso ha tenido reacciones muy divididas. Unos la apoyan y otros la señalan como una chica que no está en sus cinco sentidos.

Hay una canción de Los Tigres del Norte que dice "Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da". A veces aunque se tenga la misma sangre, mejor de lejitos, les ha pasado?

Hablando de esta familia, no puedo dejar de lado la controversia que generó la escena de Michelle Salas con el que fue manager de Luis Miguel, ya que se criticó que hayan sexualizado a la chica cuando tenía tan solo 18 años. Me imagino que después de esto la hija de El Sol de México, no querrá saber más de él.

Otra de las familias más conflictivas del medio artístico son Los Rivera, desde la más famosa, o sea Jenni Rivera, quién murió hace casi 9 años y ahora los hijos están peleando con la albacea Rosie Rivera (su tía) por cuestiones económicas y este pleito creo que va para largo.

La única hija de la cantante que siguió sus pasos en el mundo musical es Chiquis Rivera, quien siempre ha estado en polémica, fue rechazada por los fans de su madre, ha batallado mucho para colocar éxitos en la radio y plataformas, creo que no tiene un hit grande, se casó con Lorenzo Méndez, en una boda donde periodistas fueron golepados, meses después de divorciaron. Constantemente está vigente en las plataformas y redes digitales, generando controversia.

Lupillo y Juan Rivera están enganchados en una supuesta traición y fraude por parte del ex de Belinda, en fin, el famoso tatuaje ha sido tema y los comentarios que hace en sus redes sociales. lo han tachado de misógino y vulgar.

En fin toda esa familia es muy corriente y escandalosa.

Aunque José, Marisol y Anel están más unidos que nunca tras la muerte del Príncipe de la Canción José José, no puedo dejar de mencionar el caso Sarita Sosa, una de las mujeres menos queridas por el público mexicano, por las razones que ya todos sabemos, el caso aún sigue, el tema de las regalías del cantante aún no se aclara, así que seguirán hablando del pleito entre los herederos de este gran cantante

Hay muchos casos de artistas que no llevan buena relación con sus progenitores como Enrique Iglesias que no tiene contacto con su padre Julio Iglesias, pero eso lo mantiene al margen y no arma alboroto, se nota que es feliz.

Muchas gracias por su espacio

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución