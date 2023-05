Cuando se llevan años de escribir una columna semanal es imposible no hacerlo sobre algo personal alguna vez. Entre muchos escenarios que veo en un futuro que no veré, es que, en una, dos o tres décadas la inteligencia artificial (IA) será capaz de ejercer funciones a necesidades que solamente en la fantasía pudimos concebir. Estoy dolorido y avergonzado por enterarme, hasta ahora, del reciente fallecimiento de Néstor Braunstein. Si alguien introdujo a Lacan por primera vez en México, fue él, amigos desde que le escuché una conferencia en 1971 que me fascinó, yo tenía 20 años, él 30. Pasaron los años de continua amistad epistolar, lo cual es un ejercicio difícil de imaginar para la mayoría de los vivientes. Un día me avisó del atentado que había sufrido en Buenos Aires por una bomba en su consultorio y que se dirigiría a México en búsqueda de refugio ante la dictadura, era 1974, llegó a mi casa. Intelectualmente es a quien más crédito debo darle, me dirigió hacia Freud y Lacan. Él siempre precoz y genio organizaba el conocimiento con admirable capacidad de lectura, de lenguas, de memoria y sobre todo la capacidad de articularlas. Su pasión era el arte, su genialidad el psicoanálisis. No diré más de él porque sería grosero intentar una semblanza de alguien tan prodigioso. Incluido en la lista de ciudadanos que nos heredó el mundo del Instituto Nacional de Migración. Escribió libros y artículos por cientos, por donde pasaba dejaba cátedra. Se puede acceder a su obra, su libro más popular “psicología: ideología y ciencia”, el más profundo “goce”. Su muerte me hizo caer en cuenta que en un futuro próximo será muy difícil distinguir a una persona por los ojos y oídos, su imagen virtual no sólo emulará gestos y apariencia, sino, y sobre todo, la forma de pensar. Imagino a muchas personas a mediados de siglo atrapadas en el diálogo virtual con un ser querido que ya no está. Imagino a un Néstor al que le pudiera hacer preguntas robóticas, a alguien que escribió y grabó tanto. Imposible no preguntarse el clásico “qué me diría si estuviera aquí”, imposible resistir a lo que nos pueda ofrecer una próxima IA. Yo lo imagino como algo ominoso que transformará la forma de existir, de ser en el mundo. La inminente invalidez lo llevó a tomar la muerte con su mano, su carta Addio (nestorbraunstein.com) es testimonio de su genialidad hasta sus últimos días, una joya. La tercera edad significa una serie de pérdidas de seres queridos, es quizá su mayor dificultad. Dijo en entrevista "la vida es un corte fugaz en la inercia estática de la muerte", adiós amigo.