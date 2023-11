Negociaciones

Aunque los estatutos de Morena prohíben las llamadas tribus, o grupos, para que nos les pase como en el PRD, a quien al parecer sí le van a respetar sus espacios como una segunda fuerza al interior del movimiento, es a Marcelo Ebrard. Al excanciller que se inconformó con el proceso interno morenista, y le hizo pasar un mal rato a Claudia Sheinbaum, le permitieron inscribir a sus candidatos a diputados federales y senadores aún después de las fechas de la convocatoria, y según nos comentaron al interior, se le otorgarán espacios en las entidades, incluyendo BC, pues fue un estado en donde tuvo mucho eco y apoyo.

Sin embargo, en esta negociación, comentaron, no estaría incluida la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Y es que aunque ella apoyó con todo a Marcelo, al final se alineó con Sheinbaum y desconoció a su “corcholata”, por lo que su reelección no está entre las posiciones pactadas en la CDMX. Eso no quiere decir que no pueda conseguir la candidatura, sin embargo no sería por esta negociación.

Quienes sí podrían alcanzar candidaturas son aquellos que aguantaron con el ‘carnal’ Marcelo, y que al parecer podrán competir por distritos locales y federales, y espacios en las planillas de regidores.

Los nombres irán saliendo conforme avance el proceso, pero lo que sí está claro es que Marcelo le está cumpliendo a su gente y promete quedar posicionado en Morena para pesar en el próximo sexenio.

Presupuestos

Aunque aún siguen las glosas tras el segundo informe de resultados de la Gobernadora de Baja California,

Marina del Pilar Ávila Olmeda, los diputados ya se preparan para escuchar a los diferentes funcionarios en los presupuestos de ingresos del Estado municipio y órganos descentralizados.

Será a partir del 27 de noviembre cuando los 5 ayuntamientos del Estado y los dos concejos fundacionales empiecen a presentar sus proyectos de ingresos para el 2024, donde por cierto, según dicen, el Ayuntamiento de Rosarito está planeando un impuesto por la tenencia de mascotas.

La alcaldesa Aracely Brown y aspirante a candidata de Morena a diputada federal estaría imponiendo un cobro de 250 pesos por mascota que se tenga en el hogar.

Las comisiones estatales de Servicios públicos estarán presentando sus presupuestos a partir del 5 de diciembre, mientras que para el 7 de diciembre tocará el turno a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, así como de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.

Según comentaron los diputados, la instrucción es ser austeros en los presupuestos, habrá que ver qué tanto lo son, y en qué dependencias; lo que si es que parece que quieren hacerlo con tiempo para que no los agarre en pleno fin de año la votación de los presupuestos, o al menos eso es lo que aparenta.