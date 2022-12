Necesitamos muchos más policías

La debilidad institucional de la policía municipal de Tijuana se observa en muchos aspectos, mencionaremos solo algunos empezando por el número de elementos de esa corporación. La Ciudad de México tiene 3.7 elementos por cada mil habitantes mientras que Baja California solo 0.2, y Tijuana 1.25, es decir, tres veces menos que en la capital de la república. Si tuviéramos la misma proporción de policías tendríamos 7,400 en nuestro municipio, tenemos ahora 2,500. Si además consideramos que la incidencia delictiva en esta ciudad norteña es superior a la capital del país, resulta más evidente la necesidad de un incremento en el estado de fuerza policial.

La razón por la que no se tienen más policías empieza por el presupuesto que nunca alcanza para nada. Lo que necesitamos en la ciudad es más presupuesto destinado a seguridad pública, presupuesto de la ciudad, no del estado ni de la federación. Cuando en una familia se tiene un problema de seguridad en la casa, el presupuesto familiar se destina a resolverlo poniendo una reja, mejorando las chapas, una cámara si fuera posible, etc. El problema se atiende con dinero hasta que se resuelve o al menos hasta que mejora. Lo que hace la familia es dejar de gastar en otras cosas para poder atender su necesidad primaria. Eso necesita hacer la ciudad.

Por otra parte, los gobiernos normalmente se enfocan más en el gasto que en el ingreso por una sencilla razón: mejorar los ingresos trae consigo un cierto nivel de fricción con el ciudadano al que no le gusta pagar impuestos, o al menos, no le gusta pagar más impuestos. La ciudad requiere de gobiernos que tengan la astucia de mejorar los ingresos sin pagar costos políticos innecesarios. El ciudadano es un adulto y es razonable cuando se le explica bien y se le comprueba con transparencia en qué se usó su dinero. Es necesario que quienes no pagan sus impuestos lo hagan, no se trata de que quienes ya los pagan paguen aún más.

En cuanto a las finanzas del gobierno haría dos planteamientos. El primero para tener más policías sería revisar el gasto para destinarlo principalmente a seguridad pública y a algunas tareas esenciales del gobierno como el combate a la pobreza extrema por ejemplo. Pero no mucho más que eso. Algunas tareas de gobierno tendrán que esperar para atender el principal problema que tenemos. Y el segundo es la revisión del ingreso para reforzar las áreas que puedan generar mayores recursos al gobierno municipal sin que ello signifique una carga adicional para quienes ya contribuyen como corresponde, asegurándose que paguen quienes no lo hacen.

En esta visión para Tijuana a sus 150 años de que la ciudad se haga cargo de su seguridad, el primer paso es tener más policías. Para lograrlo necesitamos dejar de gastar el presupuesto de la ciudad en otros temas, y mejorar el ingreso sin incrementar la carga fiscal a quienes ya pagan sus impuestos.

*El autor es Presidente de la Fundación EduPaz