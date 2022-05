Narradores de habla hispana en USA

-o-o-o-oIgual que todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, pregunta…: “¿Le seguirían pagando el sueldo a Vladimir Guerrero, después de haberse lesionado por la bravuconada de quebrar un bate contra su pierna, pueden sancionarlo por eso?. Y ¿qué sabe de Alfonso Saer?”.

Amigo Chaldo…: La gerencia-general y el mánager de cada equipo, junto con la empresa del seguro, deciden acerca de ese tipo de sanaciones. Y a Saer lo operaron con total éxito. Se recupera.

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta…: “¿Qué opina acerca de los narradores y comentaristas de la TV de Estados Unidos en castellano, quienes elogian a los catchers, porque, según ellos fabrican strikes, engañando al umpire?”.

Amigo Al…: Estamos en horrible crisis de calidad en los narradores y comentaristas de beisbol en nuestro idioma en USA. No conocen el juego, no conocen el idioma, no son amenos, son torpes. Eso de los catchers “que engañan” a los umpires de home, es la ignorancia galopante. Tienes razón.

Gustavo Rodríguez, de Santiago de Chile, comenta…: “Al contratar al mánager, Buck Showalter y mejorar su rotación de pitcheo, opiné que, si se mantienen saludables, los Mets estarán en la Serie Mundial y, posiblemente, la ganen”.

Jorge Figueroa N. de Hermosillo, pregunta…: “¿Qué opina del nombre del dueño de un equipo para un estadio, como el de los Diablos Rojos. Debería llamarse Sergio ‘Kalimán’ Robles, mejor conocido en El Caribe como La Bazuka.

Amigo Yoyo…: No. Robles fue un gran receptor, pero Alfredo Harp Helú, cuyo nombre lleva ese parque, ha hecho mucho más por el beisbol que él. Además, estadios de Grandes Ligas han llevado nombres de ejecutivos, como Wrigley Field, Ebbets Field, Comiskey Park y Candlestick Park.

José B. Lagos C. de Palmira, opina…: “Más que el coronavirus me preocupa el cambio de nombre de los Indios. Lo hicieron rápidamente, aún cuando no irrespetaban a nadie. Menos a los aborígenes de Estados Unidos. Llamar Indios a un equipo deportivo no es faltarle el respeto a nadie, sino más bien un reconocimiento para esa estirpe. Creo que a los Indios les faltó luchar por su nombre.

¡Como se extraña ese logo, esa carita roja sonriéndole al beisbol

