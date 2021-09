El Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza está programado para jugarse en La Paz, Baja California Sur, en la segunda quincena del mes de octubre, del 17 al 23. Pero todo depende de la evolución de la pandemia y que las autoridades sanitarias permitan la realización de la competición, que no se pudo llevar a cabo en el 2020. El año de la pandemia, el inicio, la sede la tenía BCS, que hizo gestiones ante la Federación Mexicana de Béisbol para que los ratificaran como anfitriones del evento de máxima categoría. En la justa, espera la participación de 18 estados, disputando los honores del evento de máxima categoría. El congreso técnico de la Femebe se llevará a cabo en las mismas fechas y pudiera ser presencial, en vivo, si se puede, caso contrario, lo harán virtual, para planear las actividades del 2022. Uno de los 18 estados en la competencia de Primera Fuerza será Baja California, siempre protagonista al arranque, aunque sólo han conseguido un título en más de 20 años y eso, al llegar a la final por una protesta. En esos más de 20 años, el paladín ha tenido secuestrada la Asociación Estatal de Béisbol, con pobres resultados, pero los presidentes de ligas no han querido enfrentarlo en una votación, ante el temor de ser sancionado, como en su momento le pasó a Salvador Guerrero, uno de los patrocinadores de Guerreros, que están punteando en el torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana, circuito que no ha sido convocado a ninguno de los estatales que se han realizado. Pero los muchos seguidores del circuito escarlata para nada extrañan esos eventos, pues la calidad de pelota que se está jugando en el torneo dedicado a Clemente Rincón, los supera y por mucho. La misma suerte corrió Chito Díaz y como dato, ambos fueron parte de la directiva de la Asociación Estatal, en algún tiempo. Se está jugando el estatal de Primera Fuerza, únicamente con seis equipos, todos de la zona Costa. En un grupo están Rosarito, La Mesa y Tijuana Municipal, con un sistema de juego confuso, pues ya están en la recta final y no sabe cuántos equipos avanzan a la siguiente ronda, uno o dos. Los Azules de Tijuana Municipal, que tienen como base al campeón Bañuelos y Compañía, se medirá el domingo de enfrente a Rosarito y según eso, el ganador va a la final. En esa final, tendrían que hacer frente a un equipo de Ensenada, ya que en el puerto jugaron las ligas Municipal, Rural y Chapultepec, evento en el que no les ha ido muy bien a los Rojos, que eran los favoritos para calificar. Con peloteros de estos conjuntos armarán la selección que representará a Baja California en el Nacional de Primera Fuerza, aunque no descarten que se agreguen algunos que no jugaron ningún torneo municipal y tampoco estuvieron en el estatal, pero así se las gasta, desde siempre, el paladín, que quita y pone a la hora que se le antoja. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y recuerden usar cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, aunque estén vacunados y los renuentes que se niegan a recibir las dosis, sigan en su casa.