Música que llevamos en la sangre

Hace unos días, unos alumnos me preguntaban que ¿Cuál consideraba que había sido la mejor década en cuestión musical? Confieso que no supe responder de inmediato, ya que siendo yo una persona que está por llegar a los 50 años, me han tocado infinidad de propuestas musicales, desde mi niñez hasta mi etapa adulta.

Obviamente y desde mi trinchera, indudablemente la mejor década para mí ha sido la de los ochenta, ya que crecí escuchando a grupos infantiles como Timbiriche, Parchís o Menudo, crecí con la influencia de Depeche Mode o The Cure, también de los baladistas como José José, Miguel Bosé, Madonna, Yuri y Emmanuel.

La música infantil de los años treinta con Cri Cri me encantaba, bailé con Cepillín a finales de la década de los setenta, me sabía las canciones de Burbujas y de los Pitufos y a la vez sonaba en la radio ochentera un Miguel Mateos, Soda Stéreo, Caifanes, Los Prisioneros, Mecano y Olé Olé, por mencionar algunos.

Empezaba la carrera en esa época de New Kids on the Block, Michael Jackson, Wham, Gloria Estefan, Rick Astley, Sadé, Prince, en fin, tantas y tantas estrellas que aparecían en los canales de videos y sonaban en la radio mexicana como lo hizo Manuel Mijares, Ana Gabriel, Flans, Pandora, Luis Miguel y una Daniela Romo.

Entonces esa es mi mejor época, las mejores propuestas musicales, es lo que me tocó escuchar y ver en los medios, era de los que compraba los discos LP y los cassettes, antes de la llegada del Disco Compacto, que fue algo realmente emocionante, ya que si no teníamos dónde tocarlos, comprábamos el famoso “Disc Man”.

También escuché la música de los setenta, la onda disco, que no es de mis favoritas, pero formó parte de mi generación también con Donna Summer, The Village People, Lips Inc o Gloria Gaynor.

Crecí escuchando música de banda y norteñas con Los Tigres de Norte, Los Invasores de Nuevo León, Joan Sebastian o las rancheras de Vicente Fernández, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez y los boleros de Javier Solís, son clásicos

Una vez un Enólogo en el Valle de Guadalupe me dijo que el mejor vino es el que hace conexión con tu lengua y cachetes, así sea el vino más barato, si nos agrada el sabor es el mejor vino del mundo, así que la música con la que crecimos siempre será la mejor, la llevamos en el ADN.

