Desde el día 27 de septiembre se está llevando a cabo el Mundial de Atletismo en Doha, Qatar, una competencia del más alto nivel y aunque hay algunas ausencias importantes como Usain Bolt en velocidad y Mo Farah en fondo, las pruebas han estado muy interesantes y emocionantes con la aparición de nuevas figuras del atletismo y la consolidación de otros.

Este evento se ha hecho desde 1983 y a diferencia de los Olímpicos que se hacen cada 4 años, este campeonato se hace cada dos, por lo que relativamente hay más oportunidad de obtener medallas.

Hablando de historia, los atletas mexicanos han podido obtener 13 medallas dentro de los 16 campeonatos que se han realizado. Ana Guevara es la más destacada con 3 medallas en los 400 mts, una de oro en París 2003 con su mejor marca personal de 48.89 y dos más de bronce en Edmonton 2001 (49.97) y en Helsinki 2005 (49.81). Otro atleta con más de una medalla es el marchista Daniel García que ganó el oro en los 20km de marcha en Atenas 97 y un bronce en la misma prueba en Sevilla 99.

De hecho los marchistas mexicanos han obtenido 7 medallas como la de Oro de Ernesto Canto en los 20km del primer mundial Helsinki 83, las de Plata de Eder Sánchez en los 20 km de Berlín 2009 y la más reciente de Lupita González en los 20 km de Londres 2017.

También se obtuvieron un par de bronces en los 50 km por medio de Miguel Ángel Rodríguez en Atenas 97 y de Édgar Hernández en Edmonton 2001.

En pruebas de fondo solo ha ganado una de plata en 1992 por medio de Dionicio Cerón en el Maratón de Gotemburgo 95 y dos bronces sorpresas fueron de Alejandro Cárdenas en los 400 mts de Sevilla 99 y de Luis Rivera en Longitud en Moscú 2013.

Este año todo indica que no habrá medallas para México, pues de la pequeña delegación mexicana donde no va ningún fondista, no se ha visto gran cosa. El marchista Horacio Nava termino en el lugar 18 de los 50 km una prueba durísima con mucho calor y humedad. El lanzador de martillo Diego del Real que fuera cuarto lugar en los juegos olímpicos Río 2016 no pudo pasar a la final mostrando un bajo nivel.

La que ha rescatado un poco la mala actuación de los mexicanos es Paula Morán que ha estado en gran forma este año en los 400 mts ganando el oro en la Universiada y plata en los Panamericanos, Paola estuvo a punto de pasar a la final en el Mundial quedando finalmente novena. Ahora la esperanza solo queda en los marchistas mexicanos de los 20km, pero la verdad no hay mucha posibilidad, el nivel que tienen no se compara en nada a los medallistas mundiales y olímpicos mexicanos de hace años.

¿Medallas para México en el Mundial de atletismo?, esta vez no habrá. Se ganaron en Centroamericanos, en Panamericanos, en la Universiada, pero el Mundial es otra cosa, es otro nivel.

Solo queda disfrutar de las pruebas restantes del gran evento en Doha, Qatar que terminan el 6 de octubre.