Me propuse escribir asuntos relacionados con la mujer en este su mes, algo de lo que poco se haya escrito y sea ilustrativo o científico. A veces me gusta asomarme al santoral católico, una costumbre de la infancia. Antes el calendario siempre traía el santo del día, historias excepcionales, fuertes. Un día como hoy murió en 1447 Coleta Boylet de Corbie, Santa Coleta. Como tantas santas se subraya el que fue virgen, es una condición que hoy se ve como rara, antes venerada. Omito hablar sobre el conocido machismo católico que explica lo anterior. Pues esta santa tuvo una serie de alucinaciones donde veía como en una escalera los tiempos de la iglesia y los gobiernos, y se sintió llamada a reformar su orden haciéndola aún más rigurosa. Al terminar el episodio alucinatorio le entró la duda sobre lo vivido, consultó con sabios de la iglesia y al no encontrar respuesta Dios se la dio, eso dice el santoral, haciéndole perder primero el habla y después la vista hasta que entendió su papel reformista y volvió a hablar y ver. La mujer santa era un cliché de siglos, en medio de ellas hubo algunas importantísimas, locas y apasionadas, incluso, eróticamente alucinando como se puede ver en la escultura Éxtasis de Santa Teresa. La virginidad dejó de ser un rasgo determinante de una mujer apenas el siglo pasado. Hay que reconocer que la primera generación de mujer liberada se dio en la URSS, esto confunde a los jóvenes. Hoy en día ya se habla más de equidad, la liberación se da por sentado. Recientemente en México se están considerando leyes laborales aplicables durante la menstruación, o como a muchas le sucede, justamente en la víspera, una de tantas deudas que tenemos como civilización ante la mujer. Sumando días, son el equivalente de siete años de la vida menstruando, y son muchas las que presentan invalidez esos días, muchas por una disfunción a nivel hipotalámico, donde se regula hormonalmente la ovulación y la menstruación. Los cólicos suelen resolverse con ciertos antidepresivos, así como las oscilaciones intensas del ánimo o carácter en ciertos días del mes cuando intervenimos farmacológicamente en psiquiatría a nivel cerebral. En occidente fue Simone de Beauvoir hace unos ochenta años quien inició la reflexión feminista y pidió emancipar a las mujeres del rol de embarazadas y madres para ingresar al aparato productivo y vivir en equidad de género, puso en la mesa el asunto del derecho al aborto. Definió el feminismo como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. Acabo, mencionando solamente el dilema de un puñado de chicas con trastornos de la personalidad que encapuchadas ensucian al feminismo sin saberlo, vaya tema.