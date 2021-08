Mucho basquetbol

El deporte ráfaga es una de las disciplinas que más adeptos tiene en Tijuana, son conocedores y exigentes, que reclaman cuando el espectáculo no resulta como se los ofrecieron.

Definitivamente, como ya es de todos conocido, no habrá temporada del Circuito de Básquetbol de la Costa del Pacífico, que sólo tenía nueve equipos y los directivos no quisieron arriesgarse, ya que el descanso obligado significaba mucho gasto. No estarán los Zonkeys de Tijuana en acción, pero en cambio podrán presenciar acciones de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en el gimnasio que está en la unidad deportiva Santos Meza.

Los directivos de Soles de Mexicali harán sus juegos como local en Tijuana, luego de llegar a un acuerdo con la gente que dirige a Zonkeys, tricampeones del Cibacopa.

Se dijo que cambian de sede con motivo del clima, pues el calor convierte el gimnasio de Mexicali en un horno.

Pero también el cambio de sede obedece, aseguran, a que el Gobierno del Estado pretendía cobrarles dos mil dólares por juego a Soles, que siempre han sido protagonistas en la LNBP. Si no hay cambio de planes, la temporada de la LNBP se pone en marcha el 2 de septiembre, con diez equipos y Soles debutará en Tijuana el 14, midiéndose a Astros de Jalisco. La campaña para la quinteta de Mexicali inicia jugando como visitante, los días 2 y 3 de septiembre, en Querétaro, enfrentando a los Libertadores.

Abejas de León y Panteras de Aguascalientes, son los conjuntos que completan lo que será la Zona Oeste.

En el Este tienen a Fuerza Regia de Monterrey, Dorados de Chihuahua, Leñadores de Durango, Plateros de Fresnillo y Halcones de Xalapa, en su campaña de retorno. Halcones no jugaban en el básquetbol profesional desde el 2015, cuando decidieron tomarse un receso.

La LNBP, al menos en Tijuana, pudiera chocar en algunas fechas con acciones del Circuito de Básquetbol del Pacífico, el Cibapac, que también arranca en septiembre.

Habían dicho que inauguraban campaña a fines de agosto, reprogramaron para el 10 de septiembre y en la última junta de dueños, acordaron que la fecha definitiva es el 24.

En ocho regiones repartieron los 48 equipos que se reportan listos para iniciar hostilidades en Cibapac, que se ha convertido en un circuito a nivel nacional, pues tiene equipos por todos lados.

César Ojeda Anaya, presidente del Cibapac, anunció que los cambios de fecha se deben al programa de vacunación, pues mientras más gente la reciba, mayor será la asistencia a los escenarios.

Baja California tiene su propia región, ya que hay quintetas en Rosarito, Ensenada, con los Lobos, Mexicali, Valle de Mexicali, Cerveceros de Tecate y Coyotes de Tijuana.

Al conjunto de Tijuana, que en alguna ocasión intentó participar en la temporada de ABA, lo dirigirá Ángel Fonseca, con una larga trayectoria en el básquetbol mexicano.

El gimnasio de la Colonia Independencia será la casa de los Coyotes, ya que la actual administración del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana respetó el convenio que hicieron con la gente que inició en la paramunicipal.

Un nuevo mural sobre Brandon Moreno y otros peleadores que han hecho historia para el Entram Gym fue

La rosaritense Yasmin Jáuregui se convirtió en ‘La Última Latina de Pie’ al ganar tres peleas de Artes Marciales Mixtas en una noche en el marco del primer Torneo Femenil de la empresa Combate Global.

Era un torneo de ocho peleadoras revelado este fin de semana en el centro de la ciudad.

Los artistas Mode Orozco, Peok Mancilla y Raffa Sk, trabajaron por espacios en más de siete días para retratar al primer campeón mexicano

y solo una quedaría con el puño alzado, parecía una labor titánica salir con la victoria en tres peleas de forma consecutiva pero la joven de 22 años lo hizo de una forma dominante.

“Saqué todo, no me guardé nada. Se dieron los resultados, estoy contenta por ello”, comentó en sus redes sociales la peleadora de Entram Gym que elevó su marca invicta a 8-0.

En su primera pelea, venció por decisión unánime (10-9) a Stephanie Frausto (8-8). En la semifinal noqueó a Criszaida Adames (5-1) en tres minutos con 14 segundos gracias a una combinación de la UFC, Brandon Moreno, junto a Henry Briones, Masio Fullen, Marcelo Rojo, Polo Reyes y Akbarh Arreola, en un muro del gimnasio del cual emergieron, el Entram.

Mode Orozco y el propio Brandon Moreno fueron los encargados de bajar la sábana negra que cubría la pared donde se pintó la obra, la cual, además de las figuras de los peleadores, contiene las imágenes de la Torre Agua Caliente, el Arco, la Glorieta Cuauhtémoc y la palabra ‘Tijuana’.

“Lo pude hacer bien con tiempo, es una parte de historia de golpes. Y en la final, acabó con la francesa Claire López (6-4) en cuatro minutos con 16 segundos.

“Quiero ser cada vez mejor, cada vez más técnica, espero que todos hayan disfrutado tanto como yo”, dijo.