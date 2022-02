Muchas operaciones al terminar el lockout

-o-o-o-o

La muerte del jonronero.- Finalmente informaron que Jéremy Giamby se suicidó con un disparo en la cabeza… Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, comenta….: “Después de leer tu artículo sobre el abandono de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, me fui a ‘Maps’, ‘Google Maps’ y a ‘Google’, para ver el estado de abandono de la obra. Encontré un álbum con imágenes satelitales, desde 1994 a 2020, y se puede ver el deterioro progresivo. Me da pesar ésto. Tengo una tarjeta de Navidad que me dedicó Roberto hijo, y en la cual cerró diciéndome ‘gracias por mantener viva la memoria de mi padre’. Lástima que alguien con tales sentimientos, tenga algo que ver con ese desastre”...

Lo que está a la vista no necesita anteojos.- Es evidente que alguien ha recogido muchos millones de dólares a nombre de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, pero no se ha invertido ni un centavo en la obra porque está en ruinas… ¡¿Dónde están los reales?!

Como en mercado libre…: Lógicamente, si alguna vez termina el lockout, inmediatamente habrá horas de rebatiña de firmas de agentes libres y cambios de peloteros. Los Padres buscan un cátcher estelar, los Dodgers pitchers abridores, los Rojos infielders, los Cardenales relevistas…

** Con lockout y todo, planifican el draft para firmar a los muchachos estadounidenses. Porque eso no está prohibido. Los mejores de padres latinoamericanos, según me informan los scouts, son, Jeanpierre Ortiz, shortstop, de Bradenton, Forida; Adonys Guzmán, cátcher, de Greenwich, Connecticut; Brandon Richmond Barriera, lanzador, de Plantation, Florida…

Perfección en tres Siglos.- Los juegos perfectos han sido dos en el Siglo XIX, 14 en el Siglo XX y siete en el actual Siglo. Así…: Van 151 años de Grandes Ligas y más de 218 mil 400 juegos realizados, de los cuales han sido 23 los perfectos, por Lee Richmond (1880), Monte Ward (1880), Cy Young (1904), Addie Joss (1908), Charlie Robertson (1922), Don Larsen (1956), Jim Bunning (1964), Sandy Koufax (1965), Catfish Hunter (1968), Len Barker (1981), Mike Witt (1984), Tom Browning (1988), Dennis Martínez (1991), Kenny Rogers (1994), David Wells (1998), David Cone (1999), Randy Johnson (2004), Mark Buehrle (2009), Dallas Braden (2010), Roy Halladay (2010), Phillip Humber (2012), Matt Cain (2012), Félix Hernández (2012)…

