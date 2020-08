Militares como primeros respondientes

Recientemente Andrés Manuel López Obrador presidente de México, informó en su “mañanera” desde el Puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, sobre una determinación respecto a "el mal manejo y la corrupción" en las aduanas y "la introducción de drogas al territorio nacional" aseveración que no es poca cosa viniendo del Presidente de un país donde esos atributos son comunes sus señalamientos.

Refirió que el control administrativo de los puertos y aduanas estaría a cargo de los militares, dijo “Hemos tomado la decisión de que aduanas terrestres y marítimas estarán a cargo de la Secretaría de Defensa y Marina y lo mismo en los puertos y se evite la introducción de drogas”, también manifestó que “Los puertos y las aduanas son desde hace tiempo enclaves de corrupción”, este anuncio lleva implícito que las actividades de militares ya no serán extraordinarias como anteriormente se propuso y por el contrario se utilizó el troco de militares en retiro o con licencia para cubrir el requisito de ser civiles.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos la seguridad humana se consolida a partir de la satisfacción y protección que el Estado hace del conjunto de libertades y derechos fundamentales de cada uno de sus ciudadanos; partiendo de este enfoque, resulta problemático que en México la estrategia de seguridad pública esté delegando principalmente a las fuerzas armadas el combate a la delincuencia, por encima de la democratización de las policías civiles y del reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación ciudadana a favor de la prevención de la violencia y el delito.

Por experiencia propia como Militar del Arma de Caballería, puedo referir que si se contrapone la educación Militar con las labores de Seguridad Pública en el ámbito civil, pero lo importante a resaltar de los militares es la formación, misma que se da con valores nacionales y amor a la patria.

Cambiado ya el contexto y anteponiendo la Seguridad Nacional en Aduanas Terrestres y Marítimas para atacar el mal manejo y la corrupción imperante en estas, tomaron una decisión y creo que pronto veremos cambios significativos y un orden en sus administraciones.

Los más preocupados el día de hoy son los propios Militares, ya que es común verlos tomando cursos, conferencias, talleres, etc., para capacitarse en áreas que consideran importantes en su nueva encomienda, que por cierto no están hechos los cambios legislativos necesarios, pero entusiasmo no les falta.

Esperemos que a los Militares no los dejen como a los Policías a la entrada del Nuevo Sistema de Justicia, sin la preparación adecuada y necesaria para realizar sus actividades.

Los encargados del proyecto deben entender que esa capacitación tiene que ser integral y con nuevas materias para ellos, no basta con un curso-taller de cómo elaborar un Informe Policial Homologado (IPH), deben tener un conocimiento Jurídico básico de la labor Policial y su fundamento, aspectos filosóficos y valores, donde considero que es su fuerte, Derechos Humanos robustecidos y por supuesto Técnicas de Investigación.

Deseo un éxito los Militares, por el bien de México.

* El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.