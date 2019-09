Midsommar. Dir. Ari Aster

El año pasado, con su muy alabada Hereditary (El legado del diablo), Ari Aster logró que el cine de terror, o particularmente su cinta, fuera respetado y respetable de nuevo por un momento, volviéndolo digno de ser considerado como un marco adecuado con el cual presentar temas sicológicamente profundos como la vulnerabilidad ancestral y los horrores que esta puede conjurar.

Para su segundo trabajo, Aster vuelca su interés hacia las relaciones de pareja (y, una vez más al pseudoanálisis antropológico de cultos religiosos), y aunque su alcance y ambiciones son evidentemente más grandes en esta ocasión, el resultado no es necesariamente mejor.

Dani (Florence Pugh) es una estudiante de sicología con los problemas mentales propios del rubro. Su hermana, que sufre de bipolaridad, la mantiene en un estado de constante alerta/stress sobre su salud; y el hecho de que su novio, Christian (Jack Raynor), no le dé importancia a sus preocupaciones y, que en realidad solo esté, cobardemente, esperando el momento adecuado para terminar con la relación, no la ayuda en nada. El momento en que la condición de su hermana llega a un punto insostenible se convierte en inenarrable tragedia para Dani.

Seis meses después, aún afectada por la depresión de lo sucedido y aún en la misma relación tóxica/codependiente con Christian, Dani es “invitada” por este al viaje de verano que realizará con sus compañeros de la universidad (estudiantes de antropología). Visitarán una aislada comunidad en Suecia, de donde es originario Pelle (Vilhelm Blomgren), uno de los amigos, para presenciar las festividades del solsticio de verano (Midsommar).

Todo este preámbulo es utilizado por Aster a manera de prólogo para trasladar a sus personajes al remoto punto al Norte de Suecia (Harga) e iniciar su particular versión, siglo XXI, de The Wicker Man (El hombre de mimbre, Robin Hardy, 1973).

Utilizando técnicas que recuerdan a Kubrick tanto estéticamente como en su cuidadosa precisión, Aster, apoyado por la insuperable fotografía de Pavel Pogorzelski, es conspicuamente literal con sus alegorías visuales, específicamente el momento en que el mundo se voltea de cabeza (arribo a Suecia, camino a Harga) y las cosas dejarán de ser lo que aparentan.

A su llegada a la comuna, el grupo de amigos es recibido con una dosis de hongos alucinógenos que cambiará su perspectiva y pondrá en duda la realidad de toda la narrativa consecuente. Dani es particularmente afectada por visiones que la alteran y confunden su perspectiva.

Los miembros de la comuna, todos ellos ataviados en túnicas blancas de lino, reciben a Christian, Dani y sus compañeros con largos, efusivos abrazos, y sonrisas perpetuas en sus rostros. Las cabañas y estructuras sagradas son particulares y simultáneamente exhiben y esconden los misterios de sus tradiciones.

En sutiles actos se transmite la realidad de la relación entre Christian y Dani, la cual, esta, en cuatro años a su lado, no había sido capaz de ver. Él no fue capaz de recordar ni su cumpleaños ni cuánto tiempo llevan juntos, y su patanería se hace cada vez más evidente, no solo con Dani, sino también con sus “amigos” a los cuales desconoce en la primera oportunidad que tiene de tomar ventaja para trabajar en su tesis.

El misterio y terror aparente sobre lo que en realidad sucede en la comuna no será sorpresa para quien recuerde la cinta que “inspiró” a Aster (The Wicker Man), ya que la mayoría de rituales son tomados prestados de aquella, pero son reutilizados por el director para voltear la narrativa y justificar su macabra conclusión.

Como en el caso de Hereditary, el verdadero terror de la pieza nace de un estado de depresión y desestabilidad mental que sumerge/somete a Dani a mantener un vínculo emocional tóxico/codependiente durante años, el cual, a través del impacto producido por las actividades dentro de la comuna y el efecto de los sicotrópicos llega a un liberador y lúgubre final.

“Arremeter contra lo incontrolable solo corrompe el espíritu.”

*El autor es editor y escritor en Sadhaka Studio.