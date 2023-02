MiVotoNoSeToca (V)

El día de ayer fuimos cientos de miles los que atendimos la convocatoria ciudadana para expresar nuestro rechazo al llamado “Plan B”; poco importa si militamos o no en un partido político, si nos sentimos o no representados por nuestros gobernantes; hoy es momento de levantar nuestra voz, acabar con nuestra desidia y dejar de ser plañideras de nuestro propio funeral; hoy tenemos la oportunidad, la responsabilidad y la obligación de hacerle ver al presidente que lo que queremos es preservar un árbitro electoral independiente y autónomo y ello sólo es posible si también lo es ciudadano.

Si estamos de acuerdo con el actual gobierno es el momento de defender a la institución que no sólo hizo posible que AMLO sea presidente sino que ha permitido que 24 gobernadores y 1,300 alcaldes emanados de MOREANA hayan sido electos durante los últimos 4 años, si por el contrario no estamos de acuerdo con el desempeño del presidente y de su movimiento “transformador” es fundamental contar con un órgano independiente que nos garantice que nuestro voto cuente, que sea respetado y ello sólo es posible cuando los ciudadanos cuidamos que así sea, no cuando el partido en el poder pretende debilitar al árbitro, el tema es extremadamente fácil de entender. No hay más ciego que el que no quiere ver, a menos que como quien nos gobierna en nuestro estado se haya renunciado a la nuestra defensa en beneficio de sus intereses.

Ahora resulta que el que ha dedicado cuatro años a denostar a los ciudadanos que hemos expresado nuestro descontento hacia su gobierno somos los enemigos a combatir; el que ha dilapidado la hacienda nacional cancelando programas sociales, dejando de atender a madres solteras con la necesidad de contar con un espacio para sus hijos, el que ha dejado sin medicamentos a los niños enfermos de cáncer prometiendo la burla de ser un sistema de salud como el de Dinamarca, el que canceló de manera unilateral la obra pública más importante del país, el NAIM y de nuestro estado, la planta de Constellation y decidió invertir en una refinería que no generará un litro de gasolina en este sexenio y que ha ordenado la tala de 3.9 millones de árboles para un tren que transportará unos cuantos turistas diariamente, muchos menos de los necesarios para que la obra sea viable ha decidido convertirse en el paladín de la democracia al procurar desmantelar de manera definitiva al único organismo responsable de organizar nuestras elecciones, tanto que en los últimos años no ha hecho otra cosa más que garantizar el triunfo en cuanta elección han sido ganadores los candidatos cercanos al presidente.

Somos lo que hacemos, por ello ha sido fundamental la respuesta de los ciudadanos el día de ayer en el país, hoy somos millones dispuestos a dar la batalla y convertirnos en soldados de la democracia, en hora buena, seguro estoy que el presidente jamás dimensionó que ello fuera posible. Hoy tenemos más claro que nunca que nuestro deber es garantizarnos el derecho a que si nos equivocamos en las urnas, ese será nuestro derecho, de nadie más; pero es ese derecho el que nos permitirá que los que ahorita nos gobiernan se vayan lo más pronto posible.

Ayer desde la tribuna pude constatar que el ánimo ciudadano ha sido renovado, es nuestro tiempo, se acabó el de los canallas.