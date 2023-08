Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía, estuvo en Tijuana en el desayuno de Coparmex para dar una conferencia sobre el panorama político y económico de México.

Y a pesar de ya no ser funcionaria federal se mostró muy mesurada a la hora de los cuestionamientos que pudieran haber sido utilizados para criticar a la 4T.

En la sesión de preguntas y respuestas fue cuestionada sobre si sería candidata independiente para la Presidencia, algo que evidentemente no le gustó, pues pidió la siguiente pregunta. Además, a la hora de concluir su participación, los medios de comunicación intentaron abordarla, pero ella emprendió la huida y contestó brevemente, mientras seguía caminando.

Al ser cuestionada sobre el proceso para elección de candidatos, dijo que no era el tiempo para hablar de temas electorales. Durante su conferencia habló de diez razones por las cuáles México es el lugar ideal para invertir.

Eso sí, también habló de los retos que enfrenta el País como son la conectividad a internet, energía limpia, seguridad, el agua, entre otros.

Sin consejero ciudadano

Ya se veía venir, pues los grupos organizados de Rosarito desde hace un buen rato se preguntan dónde está el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Eduardo Castro Jiménez, que brilla por su ausencia, por eso ya se busca removerlo del encargo.

Y es que el representante ciudadano quien lleva cerca de 8 años en la presidencia del comité, quizá ya está muy cansado y dejó de escuchar las voces de reclamo ante la inseguridad que se vive en Rosarito.

Las quejas más recurrentes son las extorsiones policiacas y los constantes remolques de automóviles, pero las cifras de la Secretaría Ciudadana del Estado también demuestran que los robos sobre todo a casa habitación y comercio van en aumento, pero él prefiere el silencio.

De hecho, de acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Torres, Castro Jiménez no responde a ninguna convocatoria por más veces que se le invite, olímpicamente los ignora y así para qué se quiere un representante ciudadano que no representa nada, en un tema tan sensible como lo es la seguridad pública.

Así que se lanzará una convocatoria para buscar a quien lo sustituya, nueva sangre, pues.

Habrá que ver quién es el aventado o aventada que devuelva a ese comité su esencia y empuje para el que fue creado.

Aspiraciones

El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, fue cuestionado sobre sus aspiraciones al Senado y que ya aparece en encuestas como uno de los favoritos para ser candidato de Morena.

Comentó que tiene sus ventajas y desventajas salir en los primeros lugares de las encuestas, pero le dan un parámetro y es bueno que la gente tenga una opinión positiva de él. Opinó que una vez que se defina el coordinador nacional de Morena, seguramente empezarán las convocatorias para los estados para diputaciones federales y senadurías.

“En Morena no decide el presidente o la gobernadora, decide la gente a través de mecanismos de consulta como las encuestas, pero vamos bien con el trabajo que estamos haciendo y le estoy exigiendo a todos los funcionarios que me cumplan con los proyectos en tiempo y forma porque va a ser mi carta de presentación para lo que yo decida participar”, declaró Ayala.