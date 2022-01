Mejores jonroneros dentro de parques

-o-o-o-o

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Infórmame de tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes. Gracias.

Jesús D. Fontana, de Valera, pregunta…: “¿Quiénes son los cinco bigleaguers con más jonrones dentro del parque?”.

Amigo Chucho…: Te informo de los jonrones dentro del parque y también de cuántos bateó cada uno en total, más entre cuáles años jugaron…: Jesse Burkett, 55, total 75, 1890-1905; Sam Crawford, 51, total 97, 1899-1917; Tommy Leach, 48, total 63, 1898-1918; Ty Cobb, 46, total 117, 1905-1928; Honus Wagner, 46, total 101, 1897-1917.

Humberto J. Gonzaléz G. de Aragua de Barcelona, pregunta…: “¿Cierto que solo 20 bateadores le llegaron a Greg Maddux a la cuenta de 3-0, y que lanzó un juego completo con 78 lanzamientos?.

Amigo Beto…: En mi cuenta tengo 21 bateadores, no 20. Y sí, el 22 de julio de 1997, frente a los Cachorros, tiró juego completo con 78 lanzamientos, 63 strikes, 15 bolas. Y hacía solo tres semanas, les había ganado a los Yankees con 90 lanzamientos en nueve innings. Laura Perozo, de Katy, Texas, comenta y pregunta…: “La Carta desde el Más Allá del lunes, por Marvin Miller, me parece uno de los artículos mas hermosos que haya publicado. Contiene mucha verdad. Y en cuanto a la sabermetría, ¿qué opina? Trato de entenderla y no lo logro. ¿Algún día reemplazará a las estadísticas tradicionales?”.

Amiga Yaya…: A los fanáticos no les hace ninguna falta. Pero sí ayuda, aún cuando en pequeña escala, a mánagers, coaches y peloteros. Lo que pasa es que está de moda.

Oscar A. Sanabria, de Yaritagua, pregunta…: “¿Algún pelotero, después de ser elevado al Hall de la Fama, fue retirado de su nicho, por comportamiento inadecuado?”.

Amigo Caro…: No. Ni lo contemplan las Reglas… Por ahora.

Armando Ramírez M. de Rosarito, BC, pregunta…: “Con tres en bases y dos outs, el bateador batea más allá de las bardas por lo que todos llegan a home. Pero apelan, porque el corredor que estaba en segunda no pisó la almohadilla de tercera, y lo sentencian out. ¿Cuántas carreras son válidas y por qué?”. Amigo Mando...: Una carrera es válida, se le acredita solo sencillo al bateador y quedan dos corredores en bases. Sencillamente, porque ese out en tercera acaba con el inning.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

