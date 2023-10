Mejora Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en la Zona Metropolitana de Tijuana (ZMT) en los últimos seis meses

La inseguridad pública es el principal problema que aqueja al país. Por ello, cuando la cantidad de ilícitos y la incidencia delictiva se incrementa en el país, se incrementa la percepción negativa sobre la inseguridad y viceversa, cuando disminuyen los delitos y la incidencia delictiva, disminuye la percepción negativa sobre la inseguridad. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) aplica una Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU) desde 2013.

El Objetivo de la ENSU es proporcionar información al público sobre la percepción de la población en materia de seguridad pública en su ciudad y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. La periodicidad es trimestral e incluye 75 ciudades en todo el país. En la encuesta participan Tijuana y Mexicali, Baja California.

El Colegio de Economistas de Baja California comenzó a aplicar la ENSU en la Zona Metropolitana de Tijuana (ZMT) que incluye a Playas de Rosarito y Tecate y se aplica a 400 hogares en promedio de forma mensual. Por tanto, mientras que la ENSU nacional sólo incluye a Tijuana, la ENSU del Colegio de Economistas agrega a los municipios de Playas de Rosarito y Tecate; mientras que la encuesta nacional es trimestral, la encuesta del colegio es mensual.

Así como el Colegio de Economistas de Baja California ha señalado cuando le percepción ciudadana en materia de inseguridad ha empeorado, también reconoce cuando esta presenta mejoría. Una de las preguntas más importantes y sencillas que tiene la ENSU es: En términos de delincuencia, ¿considera que vivir actualmente en SU CIUDAD es…Seguro? …Inseguro?

A nivel nacional el porcentaje de mexicanos que se siente inseguros pasó de 69.5 en 2011 a 79.4 en 2018 y disminuyendo a 74.6 en 2023. En Baja California paso de 58.2 en 2011 a 72.7 en 2018 y disminuye a 68.5 en 2023. ¿Qué sucede en la Zona Metropolitana de Tijuana? En 2021 el 78 por ciento de los tijuanenses se sentía inseguro, para 2022 subió a 79 por ciento, se mantuvo en 79 por ciento en 2022, y en 2023 disminuye a 73.6 por ciento.

1 Integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Presidente del Colegio de economistas de Baja California y Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC.

Sin embargo, el avance más significativo en la disminución de la mala percepción de inseguridad se presenta en los últimos 6 meses de los dos años de la Gobernadora Marina del Pilar como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Fuente: INEGI para los datos nacionales e Índice de Confianza Ciudadana de la ZMT.

En los primeros 6 meses de la gobernadora sólo el 18.4 por ciento de los habitantes de Tijuana, Tecate y Rosarito se sentían seguros, el segundo semestre aumenta en 19.9 por ciento, para el tercer semestre a 20.8, pero el avance más importante es en los últimos 6 meses cuando da un salto hasta 30.5 por ciento. Una mejoría del 47 por ciento con respecto al periodo anterior. Si bien falta mucho por hacer, y lo deseable sería que todos los habitantes de la ZMT nos sintiéramos seguros, es necesario reconocer cuando las tendencias mejoran en términos de percepción ciudadana.

En la siguiente gráfica vemos la comparación con respecto al indicador nacional. En 2021 y 2022 estábamos por debajo del porcentaje de mexicanos que se sienten inseguros a nivel nacional y en lo que va de 2023 pasamos de un 19.2 a un 25.7 por ciento de habitantes que se sienten seguros. “Lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se mejora, se degrada siempre”. Esperemos que esta tendencia se mantenga en el futuro.