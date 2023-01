Mató una paloma recta de Johnson

-o-o-oHoy y mañana miércoles, como de costumbre, son Días del Correo. Por favor, no olvides enviar nombre completo y población o ciudad desde donde escribes. -O-OFreddy Torres A. de Caracas, comenta: Como criticamos a los peloteros por su apariencia y falta de uniformidad, debemos hacer notar la pésima vestimenta de la mayoría de los narradores y comentaristas de TV, los cuales, parecen pordioseros, sin rasurarse, sin medias, ropa arrugada, no usan saco”.

“Por otra parte, hay narradores, muy mediocres por cierto, quienes se exiliaron en Miami, pero vienen a transmitir desde aquí”.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, es muy amable en este email: “Apreciable JotaVe: Hace ya muchos años que lo primero que busco dentro de mis lecturas cotidianas son las de JV y AFA (Catón). Ustedes me han enseñado a escribir en forma correcta, amén de enterarme de asuntos relevantes del beisbol y de política y cosas peores, parafraseando a don Armando. Ustedes me hacen el día y me llenan de optimismo y de sabiduría de los temas mencionados. Gracias Juan, gracias Armando (y lo dice alguien quien ya pasa de los 80 veranos).

Danny Díaz, de Caracas, pregunta: “¿Qué necesito para ser scout en el beisbol, tengo que hacer un curso”.

Amigo Dan: Prefieren para tales funciones a quienes han sido peloteros profesionales o han desempeñado funciones en las oficinas de los equipos. No hay cursos.

Jesús E. (Chuy) Ordóñez V. de Mazatlán, comenta: El ocho de octubre de 2020, murió el estelar lanzador zurdo de los Yanquis en los años 50´s, Whitey Ford. Era yo un niño, cuando lo ví lanzar con los Venados en la temporada 1945-1946. Apenas en sus 17 años de edad ya fue la sensación en Mazatlán, y hasta quedaron campeones”.

Orlando Vásquez, de Maracaibo, pregunta: “¿Cierto que Randy Johnson fue multado por golpear una paloma, podría explicarme algo más?”.

Amigo Orlo: Ocurrió el 24 de marzo de 2001, durante un juego de entrenamientos en el “Tucson Eléctric Park”. Johnson lanzaba por los Diamondbacks frente a los Gigantes, con Calvin Murray al bate. La paloma voló por la zona cuando Randy soltó su recta. La bola fue declarada muerta. La paloma también. Al zurdo le siguieron un juicio muy corto y fue declarado inocente.

Dijeron que eso producía mala suerte, pero los Diamondbacks ganaron hasta la Serie Mundial a los Yankees, y Randy fue el Más Valioso, porque ganó tres juegos, con efectividad de 1.04.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.