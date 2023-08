‘Más vale malo por conocido...’

Llegó el momento en que creímos que no sabríamos más de Trump y Pence, y de golpe nos percatamos que alguno de los dos puede ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Habrá que ver qué sucede con el juicio a Trump, me temo que la pueda librar y ganar la carrera presidencial. Pence es precandidato republicano, va abajo en las encuestas, es de los malos el menos peor para México. El reciente debate de precandidatos republicanos fue de amenazas y muro para México, Pence fue el único moderado al proponer trabajar cerca del Ejército Mexicano. Ya sabemos que somos carne de cañón en las candidaturas republicanas a la presidencia, somos el enemigo fácil y a la mano. El sentimiento antimexicano es alto en los WASP y el voto latino no necesariamente es pro México, un discurso de prepotencia frente a nosotros es una usual valentonada, que tiene consecuencias. Fue un gran logro que Ebrard controlara a Trump, con el mérito agregado de permitir que lo ninguneara. No es mi gallo Ebrard, pero vaya que vamos a necesitar un gran secretario de relaciones exteriores o un gran embajador. Acorde a las encuestas entre republicanos tiene Trump un 52% de aprobación, siendo su más cercano rival DeSantis con 17%, ese que propone enviar tropas a territorio nacional. Pence era el conservador moralino, Trump el conservador libertino, cuando los ponen frente a frente en las encuestas salen muy empatados. Todos los precandidatos republicanos tienen la retórica antimexicana, ahora que vemos señales de fatiga con el apoyo al gobierno de Ucrania podemos ser un gran distractor. Ojalá y sigamos nadando de muertito, sin hacer olas, pero hay relámpagos. No es que podamos echar las campanas al vuelo con los demócratas, pero están más amables. Biden sigue encabezando sus simpatías, preocupa su edad, su condición. Un debate entre cualquier candidato republicano puede ser muy riesgoso para Biden, no está tan ágil. La célebre foto policial del arresto de Trump es asombrosa, nada que ver con la típica foto inexpresiva. En el intento de bloquearlo lo están también azuzando, ya está usando esa foto en su publicidad, sus seguidores están furiosos, son millones de propagandistas de la agenda de Trump, y también de su actitud y personalidad, lo violento y su narcisismo son un atractivo en tiempo de crisis. Estados Unidos está perdiendo su imperio a pasos agigantados, su reacción puede ser conciliadora o agresiva, la historia muestra que es violencia lo que domina en las caídas de los imperios. No queremos a DeSantis ni a Pence ni a Trump. Larga vida a Biden, qué paradoja, nunca me imagine diciendo esto. Estamos tan atrapados con nuestras elecciones que perdemos de vista lo que pasa con los vecinos.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.