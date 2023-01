Mario y el municipal

Durante el pasado evento Municipal de Atletismo, me encontré a Mario de los Ríos, un gran atleta tijuanense ganador de medallas a nivel nacional en la marcha, conocida también como caminata. Mario conocido en sus inicios como “el niño de oro”, tuvo grandes actuaciones desde pequeño por varios años en las antes llamadas Olimpiadas Nacionales y en las diferentes categorías por edades. Mucho del éxito en la marcha fue gracias al apoyo y dirección del arquitecto Salvador Velazco, fundador del Club Velazco, junto a su querida esposa Maria Antonieta, que lamentablemente recién falleciera.

Mario me comentó de su regreso a la marcha, precisamente lo iba a hacer al día siguiente (15 de enero) en el “Race Walk Championships”, evento nacional de marcha de Estados Unidos realizado en Santee, California, donde pudo obtener un valioso tercer lugar en los 20 km.

Al evento acudieron algunos marchistas mexicanos como Andrés Olivas, ganador de los 20k, e Ilse Guerrerom, cuarta en los 35k. De Tijuana lo acompañaron Concepción Vázquez, medallista en la marcha máster que fue segunda en la categoría 60 a 64 de los 10k, y la pequeña Ariela de los Ríos, que siguiendo el ejemplo de su hermano participó en los 3km. Qué bueno que Mario continúe compitiendo y que resurja la marcha tijuanense después del gran impulso que le ha dado el Club Velazco ya por varios años.

En otro tema, el próximo fin de semana, se llevará a cabo el Estatal de Atletismo en el CAR de Tijuana. Sólo habrá pruebas de pista y es que la semana pasada ya se celebraron las de campo en Mexicali, pero, ¿cómo fue el Municipal en Tijuana?

Este se realizó en dos jornadas, la primera en el Crea el sábado 14 de enero, que fue exclusivamente de pruebas de pista, en las diversas categorías que abarcaron la promocional, la Sub 16, la Sub 18, Sub 20, Sub 23 y de primera fuerza.

El evento continuó el 15 de enero en el CAR y a pesar del frío y la lluvia, se pudieron hacer las pruebas de campo. Dentro de los atletas más destacados del evento, Itzia Karen Mejía de la Sub 20, dominó las pruebas de velocidad en 100 y 200 metros con marcas de 12.31 y 25.29, mismo caso de Marlon Barbosa que en primera fuerza, hizo los mejores tiempos en los 100 y 200 metros registrando 11.05 y 22.40.

Eric Guillén hizo lo propio en los 1,500 mts y 5,000 mts superando a sus rivales con marcas de 4.13 y 15.36. Otros atletas que “dobletearon” primer lugar en sus pruebas fueron: en la Sub 20 varonil, Mario Covarrubias en 800 y 1,500 mts, y Jesús López en los 100 y 200 mts. En la Sub 16 femenil, lo hicieron Andrea Chávez en los 80 y 150 mts, y Sofía Loysa en los 80 mts con vallas y en Longitud. En la categoría de los más pequeños, la Promocional, destacaron con dos primeros lugares;

Romeo Covarrubias en los 300 y 600 mts, Santiago Hernández, en 150 mts y Bala, Tania Mejía en 80 y 150 mts, y Victoria Cerda en Bala y Disco. Los dos primeros de cada prueba clasificaron al estatal pero hubo atletas inscritos que no participaron y pasaron directo debido a que en sus pruebas sólo había uno o dos inscritos.