Marina y los gobiernos de Morena en BC

Cada vez queda más claro que, bajo los gobiernos de Morena, tanto los gobernadores/as como los alcaldes/as tienen la función de ser “correas de trasmisión” del gobierno central, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su papel no es atender los problemas de los estados o de los municipios, sino la de responder a la coyuntura política nacional.

Eso es lo que se ha visto hasta ahora de manera predominante en la gobernadora de Baja California, pero también en otras entidades. El caso más reciente, para no ir muy lejos, es del accidente en el Metro de la CDMX que provocó una andanada de críticas a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ante lo cual los gobernadores de Morena reaccionaron mediante un desplegado para brindarle su apoyo. Y así sucesivamente.

Esto indica que los gobernadores/as y los alcaldes/as de ese partido están integrados a una estructura nacional que se moviliza de acuerdo a los requerimientos del presidente o de Morena. Su función es eminentemente política o política y electoral, porque de lo que se trata es de mantener viva y activa esa red nacional para las elecciones federales de 2024.

El problema es que no todos los gobernadores y gobernadoras pueden cumplir este papel de manera efectiva. Hay muchos que están muy “verdes” o son novatos en la política, que no tienen liderazgos locales y no saben construir situaciones que favorezcan al partido en el gobierno. Muchos de ellos son simplemente “apoyadores”, sin entender muy bien lo que están haciendo.

Este es el caso de Marina del Pilar Olmedo en Baja California, que a un año de su gestión son muy pocas las cosas que ha logrado y lo que más sobresale de su actividad es su apoyo a otros gobernadores de Morena y al presidente López Obrador. Eso no le ha ayudado en su imagen y tampoco le ha acarreado una posición de fuerza y poder en la entidad.

Nunca antes se había visto un total desorden en la entidad como ahora, ni siquiera durante los peores gobiernos del PRI y del PAN. La entidad tiene agudos problemas de seguridad y violencia, problemas urbanos profundos, servicios de electricidad y agua potable irregulares, mayor indigencia y pobreza, corrupción y una marcada incapacidad de muchos funcionarios de los gobiernos.

En términos políticos la gobernadora está aislada, con un gabinete invisible y con funcionarios que no representan un activo político a su favor, como es el caso del secretario del gobierno Catalino Zavala (¿alguien sabe qué hace Catalino como funcionario?), y de ahí para abajo, funcionarios grises cuyo trabajo no se ve por ningún lado.

La relación de la gobernadora con los alcaldes/as es pésima o inexistente (sobre todo con los que se alinearon con Bonilla), lo que hace inefectivas sus actividades y sus aparatosos proyectos. No hay un proyecto estatal de gobierno, pero tampoco los municipales se mueven siguiendo una estrategia o una ruta establecida. El gobierno es un caos total, igual que el tráfico vehicular.

La relación que tiene la gobernadora Marina del Pilar con la gente es frívola o superficial, igual que algunas de sus intervenciones periódicas en las redes sociales. Reparte dádivas y apoyos a la gente, pero no integra a la población en las actividades de los gobiernos. Es la clásica relación de gobierno-proveedor y no promotor de una nueva cultura de participación y de autonomía ciudadana.

El papel de los gobiernos de Morena es construir “redes político-electorales”, nada más. Para ello se basa en las necesidades sensibles de la población en todos los ámbitos y, a través de ahí, va construyendo lazos o relaciones políticas con una población que intercambia votos por ayudas sociales, desgraciadamente.

Este proceso corre paralelo al abandono de las ciudades y de otros problemas como la inseguridad, el aumento de la delincuencia y una precariedad social que se va profundizando cada vez más, ante los ojos de todos que lo van asumiendo como parte de la “nueva normalidad”. Como el hecho de que Tijuana ocupa el primer lugar como una ciudad violenta.

El costo de este abandono será muy alto para Morena. Ahora no se percibe, pero pasada la elección presidencial y local de 2024, vendrán muchos problemas de carácter político para ese partido en la entidad y a nivel nacional. Gane o pierda la presidencia, Morena entrará en una fase distinta, con consecuencias locales para la gobernadora y los actuales alcaldes/as.

Los gobiernos de Morena resultaron peores que los que gobernaron antes (quizás con algunas excepciones), pero el triunfo de ese partido dislocó a los viejos partidos y atomizó en general a la sociedad. Urge un cambio, así como la construcción de una “nueva oposición” que retome los problemas de la entidad antes de que sea demasiado tarde.

*El autor es analista político.