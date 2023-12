Maratón-calendario

Y se llegó la fecha, el maratón Baja California en su edición número 57, se corre el próximo domingo 10 de diciembre en la ciudad de Mexicali, con salida y meta en la Ciudad Deportiva.

El maratón más antiguo de México antes llamado “Gobernador” inició en el año 1967, siendo el primer ganador el legendario corredor de Ensenada Porfirio Serna.

En esos años solo corrían hombres y venían algunos corredores norteamericanos, después también algunos del interior de la República. Las mujeres empezaron a participar en 1985 y la primera ganadora fue Socorro Valadez de Tijuana, los corredores africanos empezaron a venir atraídos por los grandes premios a partir 2001.

Este año como siempre, los grandes favoritos son los corredores africanos y algunos del interior de la República. En la edición anterior se corrió muy rápido y se rompieron tres records importantes, los del evento por medio del keniano Rodgers Ondati Gesabwa con 2hr.12.19 y por la etiope Shewarge Amare Alene con 2hr.36.26, además el de Baja California gracias a Daniel “Mexicali” Valdez, dejándolo en 2hr.16.26.

Daniel conocido también como “Pollito” se encuentra en gran momento y es probable que rompa de nuevo su récord y ganar de nueva cuenta el premio al mejor bajacaliforniano que sería ya por novena ocasión. Hay que mencionar que el mejor récord de una bajacaliforniana es el de Marla Valtierra cuando corrió el maratón BC en el 2021 marcando 2hr.46.11.

En otra información de este gran evento, por buena fuente nos enteramos que el norteamericano Clayton Jordan Albertson tiene interés en participar y si viene es muy probable que sea el triunfador, pues su marca personal es de 2hr.10.23.

En otro tema, ayer jueves se celebró la reunión del Imdet presidida por el Director Cecilio Hernández, con los organizadores de carreras con motivo del calendario de eventos deportivos del 2024.

Durante el mes pasado los interesados estuvieron registrando las carreras para el próximo año y en la reunión se checaron las fechas propuestas, resultando algunas en el mismo día, por lo que los organizadores involucrados tuvieron que cambiarlas, ante eso, no todos estuvieron de acuerdo y de repente se originaron molestias, intercediendo el personal del Imdet para que todo se solucionara de la mejor manera posible.

Y es que el calendario está saturado de eventos atléticos resaltando que los Seriales Delegacionales, esta vez solo serán 7, no los 9 acostumbrados, eso sí, el Maratón Internacional de Tijuana no debe faltar y las de gran nivel competitivo con los mejores corredores del país como la Obesity not 4 me y la Tijuana 5000 que no se realizaron en el 2023, ahí está también la Milla Internacional. Entre muchas más importantes y por mencionar algunas están: La Enchilada, Super Bowl, Serial de la UABC, Mutualista, IPN, Contadores, Lucha Run, Rock Fest, Coparmex, Florido, Canaco, Independencia, Rendirse Jamas, Chevron, Prevención en Acción, Guardia Nacional y claro sin faltar las organizadas por “Yo también corro en Tijuana” que serán la de Primavera en marzo, la tradicional de 10k en junio y la de Relevos en octubre.

Este año habrá nuevas carreras llamando la atención la “Binacional”, al parecer en la ruta de la “Enchilada” que quedaron pendientes de asegurar fecha.