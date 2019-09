Maratón, ahora de Baja California

El maratón más antiguo de México, el de Baja California, celebrará su edición número 54, el 15 de diciembre, en Mexicali, con salida y meta en la Ciudad Deportiva.

Hay capacidad en el personal del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, pero nos sigue pareciendo muy poco tiempo para la organización de un evento de esta magnitud.

Como que se tardaron en iniciar los trabajos para la prueba de los 42,195 metros, que desde el 2012 ha sido dominada por los atletas del continente africano.

Por cierto, Mary Akor, africana que tiene años nacionalizada estadounidense, ganadora en varias ocasiones del Maratón Gobernador, estuvo la mañana sabatina en Tijuana.

Participó y reclamó honores en la tercera etapa del Serial Atlético que promueve la Facultad de Deportes del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California.

Miguel Ángel Valle fue el triunfador absoluto en el evento, corriendo por debajo de los 18 minutos los cinco kilómetros.

Saúl Castro Verdugo trabajó otros eventos hasta con seis meses de anticipación, ya que todas las cosas tenían que salir bien, afinando hasta el más mínimo detalle.

En esta ocasión, el Inde está coordinando esfuerzos con el equipo de transición, que sigue las indicaciones de David González Camacho, quien será el próximo titular del máximo órgano rector del deporte en Baja California.

El atractivo para los corredores mexicanos considerados elite, es que el maratón es parte del proceso selectivo que tiene como destino Tokio, que en el 2020 será sede de los Juegos Olímpicos.

Es decir, una vez más, el evento tiene el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

Una de las novedades es que el maratón cambia de nombre, ya no será gobernador, ya que le ponían el nombre del mandatario en turno, ahora será de Baja California.

Pero seguirá el maratón recreativo, de relevos y el mini maratón, con una distancia de poco menos de cinco kilómetros.

Esto de los cinco kilómetros se hicieron por primera vez en el maratón que llevaron a cabo en el Corredor 2000, cuando eran muy pocos los vehículos que transitaban por allá y había pocas viviendas.

Recordamos que para que se viera gente en el maratón de Tijuana llevaron a los talentos deportivos que el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California tenía en su reserva, preparándose para una de las ediciones de la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional.

Las categorías de siempre, en varonil y femenil, con 255 mil pesos disputándose los mejores cinco mejores, hombres y mujeres, pero también habrá premios en metálico para todas las categorías, para los mejores bajacalifornianos.

Adicional, hay un billete si es que logran romper el récord del evento y la rifa de un automóvil último modelo entre todos los que terminen la agotadora prueba.

No hay variantes en el recorrido, que no sabemos cuál es la ruta, pero sigue siendo la misma.

Esperamos que le vaya bien a David González Camacho en su debut en eventos grandes como lo es el Maratón Baja California.

Ya no tenemos espacio para más Apuntes, así que hasta aquí llegan…por hoy.