Mánagers malos ganan hasta la serie mundial

-o-o-o-oComo todos los miércoles, hoy es día del Correo. Por favor, si me escribes, envíame nombre completo y la población o ciudad donde estás. Gracias.

Jesús Ordóñez, de Mazatlán, pregunta: ¿Quién tiene el record de más robos de home en Grandes Ligas, y cuántos robos logró el paisano Carlos (Chaflán) López, quien jugó con los Orioles.

Amigo Chucho: Los mejores en robos de home en Grandes Ligas, han sido, Ty Cobb 54, Max Carey 33, Geotgé Burns 28, Honus Wagner 27. El mazatleco Carlos (Chaflán) López, robó 23 bases en su carrera de tres temporadas, pero no se le acredita ningún robo de home en las Mayores.

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta...: “¿Es considerada Grandes Ligas la National Association, 1871-1875? y ¿cuáles son las exigencias para ser elector del Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Alci: El máximo beisbol de la época fue el de la National Association durante esos cinco años, por lo que, lógicamente, era la primera Liga Grande, No había nada superior, aún cuando algunos de ahora no quieran trabajar, investigar, hasta allá

Para ser elector del Hall de la Fama, nos exigen no menos de 10 años de membresía en la Major League Baseball Writers Asociación of América (MLBWAA), haber cubierto desde los palcos de prensa, no menos de mil 620 juegos de Grandes Ligas, 10 temporadas, y aprobar un examen que realizan los más veteranos. Nuestra Major League Baseball Writers Associacion of América, fue fundada en 1908, hace 115 años, somos más de 700 miembros en toda la Unión, de los cuales, poco más de 400 hemos reunido las condiciones para votar.

Ricardo Vargas, de Cancún, comenta: “Creo que un mal mánager puede ser ganador, si el equipo es bueno, como fue la historia de Tom LaSorda y los Dodgers. Ahora, un buen mánager, de todas maneras necesita quien haga los outs desde la lomita y quienes anoten las carreras. Sí he visto a más de un mal mánager ganar hasta la Serie Mundial. Es decir, gana el equipo”.

Tulio Marcano, de Santiago de Chile, solicita: “Más información acerca del Royal Críollos”.

Amilio Yuyo: El Cervecería de Caracas lo sustituyó como rival del Magallanes y su casa era un campo abierto de Sarría, llamado El Brooklyn. Muchos estelares de la época vistieron ese uniforme. Era antes de los héroes de 1941.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.