Cuando Moisés decidió llevar a su pueblo a Israel atravesando la península del Sinaí tenía dos opciones. La más sencilla y segura era seguir la llamada Ruta de los Filisteos, un camino casi paralelo a la costa que era utilizado por todas las caravanas y estaba provisto de oasis y rutas e caravanas. Además estaba muy cercano a Pi Rameses, de donde salieron los israelitas. Pero aunque era el más corto era también el más vigilado por los soldados del Faraón, así que Moisés prefirió desviarse hacia el sur y adentrarse en el peligroso desierto tras pasar una zona pantanosa llamada Mar de los Cañaverales, hoy desaparecido tras la construcción del canal de Suez y que era transitable en algunos puntos. Existía un antiquísimo camino de herradura que comunicaba el Nilo con las montañas del Sinaí, ese camino, mucho menos seguro, servía desde hacía 3,000 años para que los esclavos y trabajadores de las minas de cobre y turquesas de las montañas del Sinaí transportaran sus tesoros a Egipto. Para hacer aquella peregrinación con una gran cantidad de personas además de ganado, era lógico esperar a la primavera ya que éste es el momento en que las escasas lluvias hacían brotar la hierba y llenaban de agua los huecos existentes en las rocas, eso significaba poder tener un extra de alimentos y agua en un desierto donde a menudo las aguas eran amargas y los animales escasos. El camino elegido no les fue fácil, encontraron pocos oasis, durante tres días no encontraron sino aguas salobres y no había nada que cazar, estaban perdidos en un desierto, sin agua ni comida, quizás lo mejor sería volver. Pero Moisés les alentó a tener fe y esperar: las cosas cambiarían. Dios les cuidaría y alimentaría, les dijo, como un padre cuida y alimenta a sus hijos. Sólo debían esperar. ¿Por qué Moisés estaba tan seguro de que encontraría comida en el desierto? Los esclavos y trabajadores nacían, trabajaban y morían cerca de la choza donde vivían, para ellos no había viajes, ni más fiestas que las religiosas. Pero Moisés pertenecía a la nobleza y una de las distracciones de los nobles era salir a cazar al desierto; por eso sabía que ésa era la época en la que las bandadas de pájaros estarían a mano y conocería también el maná que seguramente habría probado con anterioridad, por eso no se extrañó al verlo y sin haberlo comido les dijo que era el alimento que Dios les mandaba. Y así fue, según el libro de Éxodo relata: que las codornices cubrieron el campamento cuando lo vieron se dijeron unos a otros ¿qué es esto? (¿man-hu?), pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, éste es el pan que Dios nos manda para alimentarnos” ¿Eran aquellas codornices que venían a sus manos, un milagro reservado para el pueblo de Dios? Pues no. Durante la primavera y el otoño se dan las migraciones de aves que desde África se dirigen a Europa para huir del calor agobiante de aquellas tierras. El viaje es agotador y las codornices se dejan caer en el suelo al atardecer, agotadas por el esfuerzo. Aún hoy en día los beduinos las cazan con las manos. En México hay una nueva especie de maná, este viene en tarjetas de débito para los que no trabajan, no estudian, ni quieren trabajar o estudiar, aquí aplica la frase de “trabaja, que el maná no cae del cielo”. Y el dinero gratis se va a acabar.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.