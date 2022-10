La Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual dirige el profesor Ampelio Iñiguez Arellano, inició este viernes un paro de labores, solicitando la intervención de las autoridades para cumplir con algunas prestaciones.

Entre las peticiones están el incremento basado en la política del Bienestar al Salario 1, 2 y 3%, para personal activo y jubilado, así como el pago de finiquitos pendientes de los periodos 2021-2022.

También el pago del plan múltiple de beneficios, pagos pendientes al personal y basificaciones y pagar pensiones y jubilaciones por parte del ISSSTECALI que se encuentran atrasadas.

Pero todo indica que el principal punto del parón de clases es el incremento al salario el según comentan aún no se da en Baja California; en cuanto a otros puntos que solicitan, el estado ha anunciado puntos de pago para jubilados y pensionados, así como el pago de un cuarto paquete finiquitos por jubilación y defunción.

El líder sindical de los maestros señaló que el paro sería por un día, regresando a las labores el lunes, esperando tener una respuesta favorable de las autoridades en estos días.

Aunque había un grupo de maestros que buscaba que el paro se mantuviera de forma indefinida, por la tarde de ayer se confirmó desde ambas partes que habiendo llegado a un acuerdo las clases se retomarán el próximo lunes.

Turismo

El Estado mantiene un importante impulso en cuanto a turismo, durante el presente año, las cifras de visitantes a Baja California se han mantenido por encima del 2019, año de referencia previo a la pandemia de Covid-19 que paralizó toda actividad.

La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que suma el estado ya 22 millones de turistas en el presente año, una cifra que supera por mucho el 2019 según comentó.

Por cierto, el proyecto de la Chinesca, una zona que se ha impulsado en Mexicali desde que Marina del Pilar era alcaldesa, es considerado a nivel nacional como el primer “Barrio Mágico”, esto dado a conocer por Miguel Torruco, Secretario de Turismo en México.

Carrera electoral

Los gurús de la política de Rosarito, aquellos a quienes les encanta "futurear", aseguran que el próximo candidato por Morena para la Alcaldía de este Municipio será hombre, por eso ya hay varios acelerados que empiezan a mostrar su interés de apuntarse en la lista.

De hecho, hace algunas semanas, se realizó una encuesta en donde se enfrentó en un duelo mano a mano a Fernando Serrano y Catalino Zavala como posibles candidatos.

Si bien las malas lenguas aseguran que Zavala Márquez, actual secretario de Gobierno en el Estado anda muy movido en Tijuana para lograr la candidatura a la alcaldía de ese municipio, ha extendido sus tentáculos también a Rosarito, como una segunda opción.

Por eso desde ya, Daniel Gutiérrez, subsecretario de Gobierno del Estado, ha empezado a reunirse con los grupos organizados de Rosarito para mostrar las bondades de la secretaría, como una especie de avanzada.

Por su parte Fernando Serrano, delegado del Indivi en Ensenada y ex candidato independiente de Rosarito, aún no ha dicho nada de sus intenciones, pero no se descartaría que quisiera competir ahora por Morena.

Aún falta mucho para que las piezas del ajedrez político se acomoden, pero de que andan varios alborotados sobre todo del grupo de Araceli Brown, los hay como en el caso del regidor Miguel Ángel Moreno y el Síndico Jaime Ibarra.