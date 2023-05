Los tres jugadores clave de todo negocio

Hay tres jugadores clave en todo negocio: VENTAS, SERVICIO AL CLIENTE y LIDERAZGO.

VENTAS, son las actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una determinada compra. Tiene como objetivo atraer nuevos clientes y como tal, generar nuevos ingresos.

SERVICIO AL CLIENTE, es todo el soporte que brindas a tus clientes, ya sea antes, durante o después de la compra, y que los ayuda a tener una excelente experiencia con tu empresa.

LIDERAZGO, es la capacidad de una persona para dirigir, guiar e influir en el comportamiento y el trabajo de otros hacia la consecución de las metas del negocio.

Cada área tiene características muy especiales y a pesar de su aparente independencia, los 3 jugadores juegan con el mismo uniforme, representando la misma marca y en diferentes posiciones, pero con las mismas reglas marcadas por el referí: EL CLIENTE.

En mi calidad de Asesor Empresarial veo con tristeza como el Empresario le sigue dando mayor importancia a la gestión de venta, que el conservar al CLIENTE que ya tiene. Y si a eso le sumamos la ausencia de LIDERAZGO las cosas se ponen más complicadas.

Cuando esto pasa es como tratar de llenar una piscina con agua aun sabiendo que tienes una fuga. ¿Qué pasa? Que por un lado entran nuevos clientes y por otro lado se van los que ya entraron. Esto se convierte en un círculo vicioso y donde parece normal que el cliente deje de comprarnos al cabo que hay más clientes. ¡No! Eso es justo lo debe de acabar. Aquí es donde entra el LIDERAZGO, cobra vida y debe de poner un alto a este problema.

Entiendo que el aumentar las ventas es importante, pero también lo es el tener una cultura de servicio al cliente de primer nivel ya que este último nos permite conservar a largo plazo al cliente que atrae el departamento de ventas. La ausencia de una cultura de servicio al cliente complica la conexión que debes tener con tu cliente interno y no se diga con tu cliente externo.

La clave para romper de círculo es emigrar de JEFE a LIDER, es decir, que los JEFES departamentales se conviertan en LÍDERES departamentales. Ellos son los clientes internos. Ellos son la clave para que el viaje del cliente externo sea una experiencia.

Para que esto pase se requiere Empoderamiento, proceso por medio del cual se dota a un individuo de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. En pocas palabras: QUE SE LA CREA. De otra manera no podrá lograr nada y todo se quedará en buenas intenciones.

La palabra, como tal, es un calco que proviene del inglés, deriva del verbo to empower, que en español se traduce como “empoderar”, del cual a su vez se forma el sustantivo empoderamiento. Empoderar, pues, significa desarrollar en una persona la confianza y la seguridad en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positivamente.

La finalidad del empoderamiento es que la persona y el grupo que dirige sea capaz por sí mismo de trabajar organizadamente y mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, en el plano individual, el empoderamiento se refiere a la importancia que las personas desarrollen capacidades y habilidades para que puedan hacer valer su rol, así como en lo referente a la actividad económica y productiva.

Pero aquí es donde el LIDERAZGO vuelve a entrar a la cancha, pero ahora apoyado por Director de la empresa y donde faculta a cada persona a otorgarles no nada mas responsabilidad, sino autoridad para que puedan resolver y justo aquí es donde el empoderamiento funciona. La empresa debe tener una sola visión: Fortalecer al CLIENTE interno para que éste cuide al CLIENTE externo.

“Los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes”. Richard Branson

Estas no son simples frases bonitas. Son declaraciones que sirven como ejemplo de las políticas que llevan a algunas empresas de cuidado de sus empleados y la gestión del talento. Es una gestión que de realizarse correctamente ya que aporta numerosos beneficios para ambas partes.

Como podrás darte cuenta VENTAS no es el único que genera ingresos, también lo hace SERVICIO AL CLIENTE y donde el LIDERAZGO tiene un rol ejecutor.

Estos tres jugadores en tu negocio hacen maravillas solo se necesita que lo entiendas y facilites las herramientas para que puedan jugar el rol que tanto en lo individual como en lo colectivo puedan meter GOOOLLLLLLLLL.

“Si haces una venta, te dará suficiente para vivir. Si inviertes tiempo y prestas un buen servicio al cliente, puedes hacer una fortuna” Jim Rohn

Espero que este artículo te haga reflexionar, recuerda que una cultura empresarial enfocada al cliente es una manera de hacer negocio en donde el objetivo es no solo satisfacer necesidades del cliente sino exceder éstas. La clave para conservar clientes no es solo satisfacerlos, se debe exceder expectativas del cliente con mejores servicios. No hay de otra, lo demás es chisme.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.