Los riesgos de Morena BC camino al 2021

La fuerza política que representa Morena en BC es innegable, al día de hoy ostentan todos los cargos de representación popular con los que cuenta esta Entidad, iniciando por el Gobernador, los 5 Ayuntamientos, los 17 Distritos Locales y los 8 Federales, mismos espacios que serán renovados en el proceso electoral 2021 en una elección concurrente, al realizarse simultáneamente la elección local como la federal.

Sin embargo, Morena es el partido político que tiene los mayores riesgos para el proceso electoral, toda vez que al ostentar todos los cargos, están obligados a refrendar cada uno de los triunfos que obtuvieron, de lo contrario mermará su representación y los partidos de oposición capitalizarían políticamente el resultado.

Morena posee altos niveles de aceptación gracias al Presidente López Obrador, con promedio de 63% y el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien supera el 50% de aceptación; pero ninguno de ellos estará en la boleta. Ante el escenario incierto que nos genera la pandemia se advierte que la elección será una lucha que se dará de abajo hacia arriba, es decir se disputará cada distrito, cada municipio y en consecuencia apoyará la elección de Gobernador.

Aquí es donde inicia el primer dilema para Morena, porque una de sus debilidades es la representación popular que tienen en el Congreso Local como Federal, pues los niveles más bajos de aceptación los tienen precisamente los diputados que en el mejor de los casos no han hecho nada y en el peor solo han perjudicado.

El segundo frente de batalla son los municipios, la evaluación de sus Alcaldes es variable en cada Ayuntamiento, pero tomando como referencia los resultados de encuestas publicadas, Morena refrendaría sus triunfos aunque con márgenes más estrechos.

En Mexicali, Acción Nacional concentra sus niveles más altos de intención de voto, en Tecate se encuentra muy mal evaluada la alcaldesa y Ensenada está el riesgo de las candidaturas independientes que se han quedado -a nada- de lograr la hazaña del triunfo. No es el caso de Tijuana donde Morena tiene más consolidada su votación y playas de Rosarito que por su propia dimensión tienen una gran ventaja.

A diferencia de los diputados locales y federales, donde por estrategia Morena debería negarles la posibilidad de reelección y debiese de colocar a figuras que no estén desgastadas como sus actuales diputados, en los municipios se presenta otro fenómeno, ya que si Morena no concede la reelección para su Presidente Municipal de Mexicali, Marina del Pilar, no cuenta con otra figura que les garantice mantener el Ayuntamiento, sobre todo que por paridad de género tendría que ser una mujer y con ello Acción Nacional con Gustavo Sánchez Vázquez recuperaría la capital del Estado para Acción Nacional.

En Ensenada de no otorgarle la posibilidad de reelección a Armando Ayala, corren el riesgo de perder ese municipio ante un candidato independiente, en Tijuana al estar más consolidado su voto y contar con más cuadros políticos, pudieran o no conceder la reelección a Arturo González, obteniendo el resultado de triunfo en cualquiera de los casos, salvo que se concrete una coalición de partidos de oposición y postulen a Julián Leyzaola.

De ganarles la misma soberbia que caracterizó al PAN durante sus hegemonía en BC, creyendo que la marca es invencible y pueden postular a cualquier cuadro, tenga o no los niveles de reconocimiento y la aceptación, pasarán a la historia por haber sido el partido político que únicamente gobernó 2 años Baja California; en los próximos meses veremos de qué está hecho Morena, si construye una estrategia para mantener cada uno de los espacios que hoy ocupa o le ganó el efecto del ladrillo en menos de 2 años, ellos tienen la decisión.

*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.